Укр

"Одеяла уже не согревают": жители Николаева жалуются на отсутствие отопления в городских больницах

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Отопление Новость обновлена 18 октября 2021, 18:00
Отопление

Некоторые пациенты даже выходят на улицу, чтобы согреться.

Жители города Николаев жалуются на отсутствующее отопление в городских больницах. По их словам, в помещениях температура воздуха ниже, чем на улице. 

В частности соответсвующее обращение было обнародовано в фейсбук-сообществе "Contact Center при Миколаївській міській раді". 

Местная жительница Лилия Одинцова заявила, что люди находящиеся в стационаре замерзают от холода и не имеют никакой возможности принять душ, поскольку горячей воды в заведении тоже нет.

"Городские заведения — хорошо если могут принести теплые одеяла, а как быть людям из области, районов? Даже одеяла уже не согревают", — написала она. 

В Николаеве люди жалуются на отсутствие отопления
В Николаеве люди жалуются на отсутствие отопления

Примечательно, что с подобной проблемой столкнулись не только больницы, но и школы и детские сады. Некоторые из местных жителей говорят о том, что в образовательных заведениях сократили перемены, но дети все равно болеют.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" писал, что для старта отопительного сезона необходимо, чтобы температура воздуха на улице опустилась до +8 градусов или ниже и оставалась таковой минимум три дня, именно поэтому в некоторых украинских городах пока приходится мириться с холодными батареями.

Теги:
#Николаев #Отопительный сезон #Отопление
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