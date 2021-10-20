В Житомире снесли фабрику по изготовлению легендарных носков (фото)
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Продукция предприятия популярна в Украине и за ее пределами.
В Житомире снесли фабрику, которая производила чулки и носки под брендом "Легка хода".
По данным издания Pragmatika, вместо нее планируют построить гипермаркет и несколько многоэтажек. Продать фабрику решили еще в апреле 2021 года, якобы из-за миллионных долгов.
В то же время, как сообщают местные СМИ, текстильное предприятие переехало в здание бывшей музыкальной фабрики на улице Жвачка. Кроме того, бывшее руководство уверяло, что долгов по зарплате и налогам нет.
Следует отметить, что житомирские носки этой фабрики славятся на всю Украину и за ее пределами. Продукция предприятия — бренд города и области.
Чулочная фабрика начала работать еще в 1935 году. Это предприятие было полностью разрушено во время оккупации нацистов. Восстановилось производство лишь в 1948 году.
В 1967 году фабрика получила название "Комсомолка", а с 1988 года — это было акционерное общество "Украина". Теперь это ПАО "Экотекстиль".
Напомним, "Телеграф" писал, что первый киевский машиностроительный завод "Большевик" пытаются продать на аукционе.
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