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В Житомире снесли фабрику по изготовлению легендарных носков (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая
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В Житомире снесли чулочную фабрику Новость обновлена 20 октября 2021, 17:28
В Житомире снесли чулочную фабрику

Продукция предприятия популярна в Украине и за ее пределами.

В Житомире снесли фабрику, которая производила чулки и носки под брендом "Легка хода". 

По данным издания Pragmatika, вместо нее планируют построить гипермаркет и несколько многоэтажек. Продать фабрику решили еще в апреле 2021 года, якобы из-за миллионных долгов.

В то же время, как сообщают местные СМИ, текстильное предприятие переехало в здание бывшей музыкальной фабрики на улице Жвачка. Кроме того, бывшее руководство уверяло, что долгов по зарплате и налогам нет.

Текстильная фабрика в Житомире
Текстильная фабрика в Житомире
Часть фабрики уже снесли
Часть фабрики уже снесли
На месте предприятия планируют построить гипермаркет
На месте предприятия планируют построить гипермаркет

Следует отметить, что житомирские носки этой фабрики славятся на всю Украину и за ее пределами. Продукция предприятия — бренд города и области.

Чулочная фабрика начала работать еще в 1935 году. Это предприятие было полностью разрушено во время оккупации нацистов. Восстановилось производство лишь в 1948 году.

В 1967 году фабрика получила название "Комсомолка", а с 1988 года — это было акционерное общество "Украина". Теперь это ПАО "Экотекстиль".

Напомним, "Телеграф" писал, что первый киевский машиностроительный завод "Большевик" пытаются продать на аукционе.

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#Житомир #Фабрика
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