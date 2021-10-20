В Житомире снесли фабрику по изготовлению легендарных носков (фото)

Продукция предприятия популярна в Украине и за ее пределами.

В Житомире снесли фабрику, которая производила чулки и носки под брендом "Легка хода".

По данным издания Pragmatika, вместо нее планируют построить гипермаркет и несколько многоэтажек. Продать фабрику решили еще в апреле 2021 года, якобы из-за миллионных долгов.

В то же время, как сообщают местные СМИ, текстильное предприятие переехало в здание бывшей музыкальной фабрики на улице Жвачка. Кроме того, бывшее руководство уверяло, что долгов по зарплате и налогам нет.

Текстильная фабрика в Житомире

Часть фабрики уже снесли

На месте предприятия планируют построить гипермаркет

Следует отметить, что житомирские носки этой фабрики славятся на всю Украину и за ее пределами. Продукция предприятия — бренд города и области.

Чулочная фабрика начала работать еще в 1935 году. Это предприятие было полностью разрушено во время оккупации нацистов. Восстановилось производство лишь в 1948 году.

В 1967 году фабрика получила название "Комсомолка", а с 1988 года — это было акционерное общество "Украина". Теперь это ПАО "Экотекстиль".

Напомним, "Телеграф" писал, что первый киевский машиностроительный завод "Большевик" пытаются продать на аукционе.