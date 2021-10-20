Еще семь областей Украины могут вскоре перейти в "красную зону": список
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В Кабмине напоминают, что избежать жесткого карантина можно лишь наращиванием темпов вакцинации.
В субботу, 23 октября, Сумская область станет шестым регионом Украины, который перейдет в "красную зону" по распространению коронавируса. Вместе с тем в правительстве рассказали, какие еще области находятся в шаге от ужесточения карантинных ограничений.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
По его словам "в ближайшее время" "красная" зона может быть введена в:
- Житомирской области;
- Луганской области;
- Львовской области:
- Николаевской области;
- Ровенской области;
- Хмельницкой области;
- Черниговской области.
Единственной возможностью для указанных регионов избежать необходимости ужесточать карантин, Чернышов называет усиление противоэпидемических мер.
"Не нужно ждать "красной" зоны, чтобы ускорять темпы вакцинации", — отметил он.
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 20 октября "красная зона" введена в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Первой в этом сезоне стала Херсонская область, она была вынуждена усилить карантин еще 15 октября, остальные четыре региона из списка перешли в "красную зону" 18 октября.
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