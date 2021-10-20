Еще семь областей Украины могут вскоре перейти в "красную зону": список

В Кабмине напоминают, что избежать жесткого карантина можно лишь наращиванием темпов вакцинации.

В субботу, 23 октября, Сумская область станет шестым регионом Украины, который перейдет в "красную зону" по распространению коронавируса. Вместе с тем в правительстве рассказали, какие еще области находятся в шаге от ужесточения карантинных ограничений.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По его словам "в ближайшее время" "красная" зона может быть введена в:

Житомирской области;

Луганской области;

Львовской области:

Николаевской области;

Ровенской области;

Хмельницкой области;

Черниговской области.

Единственной возможностью для указанных регионов избежать необходимости ужесточать карантин, Чернышов называет усиление противоэпидемических мер.

"Не нужно ждать "красной" зоны, чтобы ускорять темпы вакцинации", — отметил он.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 20 октября "красная зона" введена в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Первой в этом сезоне стала Херсонская область, она была вынуждена усилить карантин еще 15 октября, остальные четыре региона из списка перешли в "красную зону" 18 октября.