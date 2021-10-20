Укр

Еще семь областей Украины могут вскоре перейти в "красную зону": список

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
55
Карантин
Карантин

В Кабмине напоминают, что избежать жесткого карантина можно лишь наращиванием темпов вакцинации.

В субботу, 23 октября, Сумская область станет шестым регионом Украины, который перейдет в "красную зону" по распространению коронавируса. Вместе с тем в правительстве рассказали, какие еще области находятся в шаге от ужесточения карантинных ограничений.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По его словам "в ближайшее время" "красная" зона может быть введена в:

  • Житомирской области;
  • Луганской области;
  • Львовской области:
  • Николаевской области;
  • Ровенской области;
  • Хмельницкой области;
  • Черниговской области.

Единственной возможностью для указанных регионов избежать необходимости ужесточать карантин, Чернышов называет усиление противоэпидемических мер.

"Не нужно ждать "красной" зоны, чтобы ускорять темпы вакцинации", — отметил он.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 20 октября "красная зона" введена в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Первой в этом сезоне стала Херсонская область, она была вынуждена усилить карантин еще 15 октября, остальные четыре региона из списка перешли в "красную зону" 18 октября.

Теги:
#Коронавирус #Алексей Чернышов #Covid-19
Парламент сделал шаг к принятию проекта госбюджета на следующий год
Экономика и Финансы
Пять интересных моментов проекта госбюджета-2022: мнение эксперта
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Парламент сделал шаг к принятию проекта госбюджета на следующий год
Пять интересных моментов проекта госбюджета-2022: мнение эксперта
Дата публикации
Категория
К отопительному сезону в стране катастрофически не хватает угля
Привет, веерные отключения света? В Украине – в 4 раза меньше угля, чем нужно
Дата публикации
Категория
Карантин
Еще одна область Украины отправляется в "красную зону"
Дата публикации
Категория
Электроотопление в Украине стало дороже
600 тысяч семей потеряли помощь на оплату коммуналки - платежки увеличатся вдвое
Дата публикации
Категория
Украина переведет стрелки часов 31 октября
Перевод часов на зимнее время: как снизить вред для организма