Оккупанты ранили двух украинских военных на Донбассе

ВСУ открывали огонь в ответ.

Российские наемники в субботу, 23 октября, трижды нарушили режим прекращения огня, вследствие чего ранения получили двое украинских защитников.

Об этом информирует пресс-служба ОТГ "Восток".

В сообщении указывается, что военнослужащие получили осколочные ранения и были доставлены в госпиталь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

При этом, отмечается, что ситуация на линии разграничения остается под контролем украинских военнослужащих.

Информацию о ранении военнослужащих подтвердили в пресс-службе ООС.

Там указали, что противник применял, в том числе, и запрещенное минскими соглашениями оружие, а именно 120-мм минометы, которые оккупанты использовали возле Новозвановки.

Кроме того, отмечается, что возле Новогригоровки противник применял стрелковое оружие, противотанковые ракеты и гранатометы разных систем.

В сообщении подчеркивается, что украинские защитники открывали огонь в ответ.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 22 октября, оккупанты обстреливали позиции ВСУ девять раз, ранив двух военнослужащих.