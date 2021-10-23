Укр

Оккупанты ранили двух украинских военных на Донбассе

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ВСУ Новость обновлена 23 октября 2021, 18:19
ВСУ

ВСУ открывали огонь в ответ.

Российские наемники в субботу, 23 октября, трижды нарушили режим прекращения огня, вследствие чего ранения получили двое украинских защитников.

Об этом информирует пресс-служба ОТГ "Восток".

В сообщении указывается, что военнослужащие получили осколочные ранения и были доставлены в госпиталь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

При этом, отмечается, что ситуация на линии разграничения остается под контролем украинских военнослужащих.

Информацию о ранении военнослужащих подтвердили в пресс-службе ООС.

Там указали, что противник применял, в том числе, и запрещенное минскими соглашениями оружие, а именно 120-мм минометы, которые оккупанты использовали возле Новозвановки.

Кроме того, отмечается, что возле Новогригоровки противник применял стрелковое оружие, противотанковые ракеты и гранатометы разных систем.

В сообщении подчеркивается, что украинские защитники открывали огонь в ответ.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 22 октября, оккупанты обстреливали позиции ВСУ девять раз, ранив двух военнослужащих.

Теги:
#Донбасс #ОРДЛО #ВСУ #ООС
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