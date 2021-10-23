Оккупанты ранили двух украинских военных на Донбассе
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ВСУ открывали огонь в ответ.
Российские наемники в субботу, 23 октября, трижды нарушили режим прекращения огня, вследствие чего ранения получили двое украинских защитников.
Об этом информирует пресс-служба ОТГ "Восток".
В сообщении указывается, что военнослужащие получили осколочные ранения и были доставлены в госпиталь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
При этом, отмечается, что ситуация на линии разграничения остается под контролем украинских военнослужащих.
Информацию о ранении военнослужащих подтвердили в пресс-службе ООС.
Там указали, что противник применял, в том числе, и запрещенное минскими соглашениями оружие, а именно 120-мм минометы, которые оккупанты использовали возле Новозвановки.
Кроме того, отмечается, что возле Новогригоровки противник применял стрелковое оружие, противотанковые ракеты и гранатометы разных систем.
В сообщении подчеркивается, что украинские защитники открывали огонь в ответ.
Как сообщалось ранее, в пятницу, 22 октября, оккупанты обстреливали позиции ВСУ девять раз, ранив двух военнослужащих.
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