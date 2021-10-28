Укр

Убийцы среди любителей "русского мира": в "Правом секторе" сказали, кого подозревают в убийстве побратима в Сумах

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На активиста напали возле подъезда дома. Новость обновлена 28 октября 2021, 10:20
На активиста напали возле подъезда дома.

В организации заявили, что по погибшему выпустили 10 пуль.

В среду поздним вечером неизвестный выпустил в одного из активистов "Правого сектора" Александра Иванину в Сумах несколько пуль — мужчина погиб на месте. Убийство произошло на глазах жены на улице Заливной. Его соратники по организации считают, что это связано с гражданской позицией погибшего. 

Соответствующее заявление опубликовали на странице организации в соцсети Facebook. В нем сказано, что причиной убийства стала националистическая деятельность Александра Иванины.

Заявление "Правого сектора" после смерти Иванины
Заявление "Правого сектора" после смерти Иванины

Также сообщается, что ранее на жизнь активиста уже покушались — в марте 2021 года он рассказывал про угрозы и то, что на него с побратимом нападали с травматическим оружием. Тогда был ранен его товарищ Владимир Солодовник. Нападавшим называли Сергея Василенко. Летом 2021 Иванина сообщил, что брат Сергея — Петр Василенко вырыл яму, в которой пообещал его закопать. 

Пост погибшего в Facebook
Пост погибшего в Facebook

По факту трагедии 27 октября полиция уже открыла уголовное дело по статье 115 — "умышленное убийство". Предварительная причина смерти — огнестрельное ранение. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Черкассах застрелили в ресторане местного бизнесмена с криминальным прошлым. 

Теги:
#Сумы #Убийство #Правый сектор
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