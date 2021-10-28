Убийцы среди любителей "русского мира": в "Правом секторе" сказали, кого подозревают в убийстве побратима в Сумах

В организации заявили, что по погибшему выпустили 10 пуль.

В среду поздним вечером неизвестный выпустил в одного из активистов "Правого сектора" Александра Иванину в Сумах несколько пуль — мужчина погиб на месте. Убийство произошло на глазах жены на улице Заливной. Его соратники по организации считают, что это связано с гражданской позицией погибшего.

Соответствующее заявление опубликовали на странице организации в соцсети Facebook. В нем сказано, что причиной убийства стала националистическая деятельность Александра Иванины.

Заявление "Правого сектора" после смерти Иванины

Также сообщается, что ранее на жизнь активиста уже покушались — в марте 2021 года он рассказывал про угрозы и то, что на него с побратимом нападали с травматическим оружием. Тогда был ранен его товарищ Владимир Солодовник. Нападавшим называли Сергея Василенко. Летом 2021 Иванина сообщил, что брат Сергея — Петр Василенко вырыл яму, в которой пообещал его закопать.

Пост погибшего в Facebook

По факту трагедии 27 октября полиция уже открыла уголовное дело по статье 115 — "умышленное убийство". Предварительная причина смерти — огнестрельное ранение.

Ранее "Телеграф" писал, что в Черкассах застрелили в ресторане местного бизнесмена с криминальным прошлым.