Просто выгуливал собаку: в Винницкой области охотник подстрелил на окраине села подростка (фото)

14-летнего юношу госпитализировали с ранением головы и грудной клетки

В Винницкой области прогулка с собакой трагически закончилась на 14-летнего подростка — в него попали из гладкоствольного ружья. Молодого человека госпитализировали.

Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает пресс-служба полиции региона.

Трагический инцидент произошел накануне, 31 октября, в селе Малая Стратиевка. Известно, что 14-летний юноша получил огнестрельное ранение грудной клетки и головы во время прогулки вблизи водоема за пределами села, где охотился 26-летний мужчина.

Правоохранители выяснили, что охотник охотился на пернатую дичь с гладкоствольным ружьем. Во время одного из выстрелов рикошет заряда дроби попал в юношу и нанес ему огнестрельные ранения.

В полиции говорят, что охотничье оружие у 26-летнего мужчины было зарегистрировано официально. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Стоит отметить, что сезон охоты на пернатую дичь в Украине в 2021 году начался 7 августа и продлится до 26 декабря включительно. В этот период охотникам разрешается охотиться в четко определенных местах и только на определенные виды пернатых. Они определены Законом Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте".

Ружье, из которого стрелял охотник

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Норвегии мужчина застрелил пятерых человек из лука.