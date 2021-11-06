Укр

У боевиков — масштабные хищения российского оружия: данные разведки

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Оккупанты не справляются без "дополнительных" ресурсов
Оккупанты не справляются без "дополнительных" ресурсов

Больше всего недостачи — среди поставок горючего и продуктов

На Донбассе оккупанты регулярно совершают кражи из поставок различных материалов, осуществляемых с территории России. Ситуация идентична как в Донецке, так и Луганске.

Такую информацию рассказали в Главном управлении разведки Украины.

Известно, что российско-оккупационные войска в Донецке и Луганске еще с начала ноября проходят так называемую "комиссионную проверку" от представителей Южного военного округа РФ. "Проверяющие" исследуют материальное обеспечение "армии" боевиков и соответствие имеющихся материальных благ с документацией.

Согласно украинских разведданных, в ОРДЛО было обнаружено масштабные недостачи среди обеспечения местных военных. В первую очередь, комиссии не досчитываются продуктов питания, различных вещей и горючего. Фиксируется и хищения оружия.

"Преобладающее количество случае связано со злоупотреблениями служебным положением кадровых российских офицеров", — отмечают в ГУР.

Добавим, что военнослужащие из РФ часто занимают важные посты в "армии" оккупантов на Донбассе, при этом неся ответственность за материально-техническое обеспечение оккупантов и подразделений российской армии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия постепенно увеличивает военное присутствие у восточных границ Украины, и это подтверждают даже спутниковые снимки, опубликованные иностранными медиа.

Теги:
#Россия #Боевики #Хищение #Война #Донбасс #Оккупанты #ОРДЛО
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