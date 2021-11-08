Алкоголя в крови в 11 раз выше нормы: пьяный водитель устроил смертельное ДТП на Черкащине (фото)

От столкновения машину буквально разнесло на запчасти

Под Уманью, что в Черкасской области, произошла авария со смертельным исходом — пассажир легковушки, врезавшейся в грузовое авто, погиб на месте.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Черкащины.

Инцидент был зафиксирован на 213 километре дороги "Киев-Одесса". Эта трасса "славится" своими крупными ДТП, которые нередко заканчиваются летально для водителей или их пассажиров.

В этот раз с жизнью расстался 41-летний пассажир Volkswagen Passat. Около девяти часов вечера 38-летний водитель легковушки, пытаясь обогнать грузовик DAF, не справился с управлением и врезался в него. При этом сам он практически не пострадал, даже отказался от госпитализации в больницу.

В присутствии нескольких свидетелей у него взяли пробы на алкоголь, которые показали действительно жуткие цифры. Оказалось, что за руль машины мужчина сел, значительно перебрав — разрешенная норма алкоголя в крови была превышена в 11 раз (прибор зафиксировал 2,20 промилле).

Подробной информации о водителе грузовика нет, но, судя по всему, он отделался лишь испугом и слегка погнутым автомобилем.

С виновником аварии продолжит работать следствие согласно ч.3 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Ему может грозить от пяти до десяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о жутком происшествии, зафиксированом на Днепропетровщине. Так, в Каменском, женщина, повздорив с мужем и желая проучить его, легла на проезжую часть посреди ночи и спустя пару минут попала под машину.