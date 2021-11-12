Укр

В Макеевской колонии зарезали украинца: что о нем известно

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Тюремная решетка. Новость обновлена 12 ноября 2021, 20:26
Тюремная решетка.

Трагедия произошла в исправительном учреждении № 32.

Украинец Руслан Макарец умер от ножевого ранения в тюрьме в Макеевке на оккупированной территории Донбасса. 

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова. 

Мужчине было 37 лет. Боевики в 2019 осудили его на 13 лет колонии из-за подозрения в шпионских действиях в пользу Украины, в частности — для СБУ. 

Макарца пытались освободить из плена по обмену с ОРДЛО, но это не удалось. Обмена пленными, незаконно лишенными свободы, не было более полутора лет. 

Ранее Макарец работал на боевиков — в 2017-18 гг. водил авто в инженерно-саперной роте псевдомилиции. Об этом Макарец добровольно признался в Бахмутском отделе Нацполиции. Его освободили от ответственности из-за добровольного выхода из бандформирования и благодаря признанию. Отметим, что сотрудничество со спецслужбами не упомянуто. 

Боевики "ДНР" расценили это по-своему. Согласно их мнению он выдал информацию о своей службе, в том числе и технике, а также согласился на работу с СБУ. 

Руслан Макарец
Руслан Макарец

Омбудсмен также рассказала, что оккупанты в пенитенциарных учреждениях ОРДЛО удерживают 301 украинца. Более двух третей — на Донетчине. 

Денисова обратилась к главе миссии украинского Красного креста с просьбой посетить колонию и выяснить все о трагедии, а также в Трехстороннюю контактную группу — для реагирования. 

Это уже четвертая смерть украинца в колонии оккупантов за 2021 год. 

Ранее "Телеграф" писал, что боевики убили экс-чемпиона Украины по дзюдо

Теги:
#Боевики #Тюрьма #ОРДЛО
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