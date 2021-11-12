В Макеевской колонии зарезали украинца: что о нем известно

Трагедия произошла в исправительном учреждении № 32.

Украинец Руслан Макарец умер от ножевого ранения в тюрьме в Макеевке на оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Мужчине было 37 лет. Боевики в 2019 осудили его на 13 лет колонии из-за подозрения в шпионских действиях в пользу Украины, в частности — для СБУ.

Макарца пытались освободить из плена по обмену с ОРДЛО, но это не удалось. Обмена пленными, незаконно лишенными свободы, не было более полутора лет.

Ранее Макарец работал на боевиков — в 2017-18 гг. водил авто в инженерно-саперной роте псевдомилиции. Об этом Макарец добровольно признался в Бахмутском отделе Нацполиции. Его освободили от ответственности из-за добровольного выхода из бандформирования и благодаря признанию. Отметим, что сотрудничество со спецслужбами не упомянуто.

Боевики "ДНР" расценили это по-своему. Согласно их мнению он выдал информацию о своей службе, в том числе и технике, а также согласился на работу с СБУ.

Руслан Макарец

Омбудсмен также рассказала, что оккупанты в пенитенциарных учреждениях ОРДЛО удерживают 301 украинца. Более двух третей — на Донетчине.

Денисова обратилась к главе миссии украинского Красного креста с просьбой посетить колонию и выяснить все о трагедии, а также в Трехстороннюю контактную группу — для реагирования.

Это уже четвертая смерть украинца в колонии оккупантов за 2021 год.

Ранее "Телеграф" писал, что боевики убили экс-чемпиона Украины по дзюдо.