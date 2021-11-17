Был осужден, но наказание не отбывал: всплыли подробности о мужчине, сбившем в Луцке епископа УНАПЦ

Водитель "Мазды" был приговорен к трем годам ограничения свободы, но почему-то остался на свободе.

Поздно вечером 14 ноября пьяный житель Луцка Роман Савич за рулем автомобиля Mazda 6 вылетел на тротуар и сбил там известного в городе епископа Украинской независимой апостольской православной церкви (УНАПЦ) Олега Ведмеденко. Священнослужитель позже умер в больнице, а водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Как оказалось, Савич должен отбывать срок по другому делу, но вместо этого он свободно разъезжал по городу.

Детали инцидента сообщил OBOZREVATEL.

Летом 2020 к нему наведались сотрудники Муниципальной стражи и изъяли бетоны с молоком за нелегальную торговлю. Возмущенный мужчина после этого взял газовый баллончик, пришел к офису учреждения и там распылил его в лица двух людей.

После этого Савич был осужден по статье 350 (нападение на должностных лиц) и осужден к трем годам ограничения свободы. Впрочем, сам он посчитал, что решение несправедливое и пытался его обжаловать.

Несмотря на это 19 октября 2021 года суд отклонил его апелляцию.

В Государственной исполнительной службе не стали комментировать то, почему мужчина вместо отбывания наказания получил возможность сесть пьяным за руль.

Епископа Ведмеденко похоронили 16 ноября, в тот же день Савичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ему грозит тюремное заключение на срок в 10 лет.

Олег Ведмеденко

Роман Савич

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