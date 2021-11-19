В Ровно во время тихого часа избили воспитателей детсада (видео)

На детсад напала одна из сотрудниц и трое неизвестных мужчин

На днях в одном из детсадов Ровно произошел конфликт между воспитателями. Невакцинированная женщина пришла во время тихого часа и напала на коллег.

Подробности сообщают "Факты ICTV".

Известно, остановить разборки удалось только полицейским. Их вызвали работники детсада, на которых напала отстраненная от работы коллега и еще трое неизвестных мужчин.

Главным требованием нападавших было возвращение напавшей с побоями воспитательницы на работу. Директриса детсада за это поплатилась синяками на руках, некоторых её подчиненных буквально били об стены. Некоторым даже "прилетел" в лицо кулак.

По словам одной из пострадавших, Оксаны Андрийчук, инцидент произошел во время тихого часа. Дети уже были уложены, что не помешало нападавшим устроить крик и избиение воспитателей.

Работники детсада просто обескуражены таким поведением коллеги. Как они объясняют, женщина — единственная, которая отказывается делать прививку от коронавируса. Поэтому её и отстранили от работы, но это "антивакцинаторке" не сильно понравилось.

Сейчас против воспитательницы-дебоширки полицейские открыли уголовное дело (в рамках инцидента аж четыре). Нападавшая же прикрывается якобы слабым здоровьем, отказываясь встречаться с журналистами. При этом по телефону утверждает: её уже успели избить родственники заведующей детсадом.

Точку в этой истории, видимо, придется ставить суду.

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