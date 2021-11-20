Забыли после операции: украинка прожила полтора года с катетером в мочевом пузыре

Обследование провели иванофранковские врачи

Жительница Ивано-Франковска в течение полутора лет после операции жила с забытым внутри нее катетером.

О таком случае врачебной халатности сообщили представители местного "Центра первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи".

По словам директора центра Ольги Савчук, около 18 месяцев назад женщина находилась на операции, где использовались катетеры, введенные в мочевой пузырь.

Достаточно быстро после хирургического вмешательства жительница Ивано-Франковска стала жаловаться на постоянный дискомфорт и даже боли при мочеиспускании. Первые поверхностные обследования изменений не нашли, женщина получила медикаментозное лечение. Однако даже лекарство не помогало.

Именно поэтому медики решили отправить свою пациентку на прохождение видеоцистоскопии. Так называют специальное эндоскопическое исследование мочевого пузыря с помощью цистоскопа. В результате анализа оценивается общее состояние слизистой органа.

Именно видеоцистоскопия и обнаружила в организме женщины забытый хирургами катетер. После этого пациентка получила нужную помощь.

Вот так выглядел забытый в мочевом пузыре катетер

А в медучреждении призывали всех врачей быть удивительно внимательными и вспоминать, что и до, и после операции следует перечислять мельчайшие вещи, которые использовались во время вмешательства.

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