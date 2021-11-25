Укр

Шантажировал подростка интим-фото: на Тернопольщине мужчине грозит тюремный срок

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Полиция нашла доказательства во время обыска. Новость обновлена 25 ноября 2021, 15:39
Полиция нашла доказательства во время обыска.

За содеянное мужчина может сесть в тюрьму на 12 лет.

На Тернопольщине полиция передала в суд дело мужчины, разославшего интимные фото несовершеннолетней ее друзьям. Ранее он угрожал девушке их распространением.

Об этом сообщает полиция региона. 

В Теребовлянском районе области тридцатилетний мужчина подружился с соседкой-подростком. Их отношения продолжались некоторое время, они также обменивались фото интимного содержания. Шестнадцатилетняя девушка решила прекратить общение — не брала трубку, пыталась избежать встреч. 

Мужчина не хотел прекращать общение и начал шантажировать подростка тем, что выложит ее фото в социальных сетях. После очередного отказа он разослал часть ее интимных фото друзьям девушки. 

Родители подростка узнали про преследования со стороны взрослого мужчины и обратились в полицию. 

В ходе следствия в доме фигуранта провели обыск. На его телефоне и компьютере нашли не только фотографии соседки-подростка, но и других детей. 

Подозреваемый находится под домашним арестом. Мужчине вменяют сразу две части статьи 301-1 криминального кодекса: умышленное получение доступа к детскому порно и изготовление, распространение, сбыт детской порнографии или принуждение несовершеннолетнего лица к участию в создании детской порнографии. Вероятное наказание — срок в тюрьме от 2 до 12 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине создали реестр преступников-педофилов.

Теги:
#Тернопольская область #интимные фото #Несовершеннолетняя
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