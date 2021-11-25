Шантажировал подростка интим-фото: на Тернопольщине мужчине грозит тюремный срок

За содеянное мужчина может сесть в тюрьму на 12 лет.

На Тернопольщине полиция передала в суд дело мужчины, разославшего интимные фото несовершеннолетней ее друзьям. Ранее он угрожал девушке их распространением.

Об этом сообщает полиция региона.

В Теребовлянском районе области тридцатилетний мужчина подружился с соседкой-подростком. Их отношения продолжались некоторое время, они также обменивались фото интимного содержания. Шестнадцатилетняя девушка решила прекратить общение — не брала трубку, пыталась избежать встреч.

Мужчина не хотел прекращать общение и начал шантажировать подростка тем, что выложит ее фото в социальных сетях. После очередного отказа он разослал часть ее интимных фото друзьям девушки.

Родители подростка узнали про преследования со стороны взрослого мужчины и обратились в полицию.

В ходе следствия в доме фигуранта провели обыск. На его телефоне и компьютере нашли не только фотографии соседки-подростка, но и других детей.

Подозреваемый находится под домашним арестом. Мужчине вменяют сразу две части статьи 301-1 криминального кодекса: умышленное получение доступа к детскому порно и изготовление, распространение, сбыт детской порнографии или принуждение несовершеннолетнего лица к участию в создании детской порнографии. Вероятное наказание — срок в тюрьме от 2 до 12 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине создали реестр преступников-педофилов.