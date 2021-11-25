Хотел прокатиться: под Киевом 16-летний парень разбил об электроопору автомобиль отца (фото)

К счастью, на этот раз обошлось без летальных исходов

В селе Княжичи Киевской области произошла серьезная авария с участием 16-летнего юноши. На автомобиле своего отца он протаранил дерево, а затем электроопору.

Как сообщается на сайте Нацполиции, жуткая авария произошла поздно вечером 24 ноября на перекрестке улиц Киевская и Марии Лагуновой в Княжичах. Молодой парень за рулем Chevrolet Nubira не справился с управлением, в результате чего на скорости влетел в столб линии электропередач.

Место ДТП в Княжичах

По прибытию правоохранители выяснили, что за рулем машины был 16-летний парень, взявший автомобиль без разрешения родителей и уехавший кататься с товарищем. На дороге он превысил скорость и не смог справиться с управлением, что стало причиной столкновения с деревом и электроопорой.

Telegram-канал dtp.kiev.ua сообщил, что обломки автомобиля после столкновения разбросало по всей дороге. К счастью, 16-летний водитель и его товарищ серьезных травм не получили.

Несовершеннолетний водитель получил админпротокол по ст. 124 (о повреждении транспортных средств, груза, дорог, улиц и другого имущества) и ст. 126 (об управлении автомобилем без прав). Накажут ли родителей юноши — не отмечается, однако по всей вероятности, штраф придется платить именно им.

Напомним, резонансная авария с участием 16-летнего юноши всколыхнула и Харьков — 26 октября на перекрестке Гагарина и Героев Сталинграда автомобиль Infiniti, за рулем которого находился местный мажор Николай Харьковский, протаранил Chevrolet. В результате водитель последнего автомобиля погиб на месте.

Журналистам удалось пообщаться с Харьковским после ДТП и в разговоре он прекратил отрицать вину и заявил, что машина не тормозила, хотя пытался.

Ранее "Телеграф" писал, что срок, угрожающий подозреваемому — семь лет, из-за того, что ему нет 18. Также прокуратура примет во внимание сообщение Харьковского об угоне машины, сделанное после ДТП.