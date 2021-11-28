Укр

В Мариуполе офис Шария "заминировали" фаллоимитатором: подробности, фото

Автор
Наталия Чебан
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Автор
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В Мариуполе заминировали ЦУМ
В Мариуполе заминировали ЦУМ

Подарочную коробку под дверью офиса нашли работники

В пятницу, 26 ноября, правоохранители города Мариуполь получили уведомление касаемообнаружения подозрительного предмета в здании торгового центра "Украина". Представители всех профильных служб оперативно прибыли по указанному месту, эвакуировали людей и начали проверку.

Как стало известно изданию 0629, о подарочной коробке полицейским сообщили сотрудники офиса партии Шария, ведь именно под дверью офиса была найдена странная находка. Так, как никто из сотрудников сюрпризов не ожидал, заподозрили подвох, поэтому сразу позвонили на спецлинию "102".

По приезду взрывотехники осторожно вскрыли подозрительную коробку, в которой вместо бомбы увидели секс-игрушку – фаллоимитатор.

Подарок для партии Шария
Подарок для партии Шария

Что за шутник мог подбросить такой подарок пока неизвестно, но сами шарийцы подозревают в этом своих коллег, исключенных из рядов партии.

Как объяснил в своем комментарии изданию депутат Александр Тук, после сессии он неоднократно получал угрозы от нардепа Рассказова, который обещал устроить ему "веселую жизнь".

При этом сам Рассказов отметил, что интересный секс-атрибут в офис мог принести любой. А если бы у него возникла такая идея, он презентовал бы "игрушку" лично Шарию.

"Бомба", которю нашли под офисом Шария
"Бомба", которю нашли под офисом Шария

Напомним, как в России задержан депутат КПРФ, который на пляже базы отдыха во Владивостоке показывал фаллоимитатор 11-летнему мальчику и рассказал ребенку о назначении предмета.

Теги:
#Бомба #Минирование #Мариуполь #ЦУМ #Анатолий Шарий #Партія Шарія
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