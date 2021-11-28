В 15 лет - 9 килограмм: в Кривом Роге будут судить горе-мать, которая морила голодом дочь с инвалидностью

Досудебное разбирательство по этому делу закончилось, суд запланирован на 9 декабря

В Кривом Роге женщина чуть не довела до смерти свою 15-летнюю дочь с инвалидностью. Девочка в своем возрасте весила всего 9 килограмм, а нашли ее в квартире без газа, света, еды и в полной антисанитарии.

Об инциденте, случившемся еще в феврале, сообщил канал "Первый городской", однако теперь дело передали в суд. Он должен состояться 9 декабря.

Правоохранители выяснили, что 15-летняя девочка с ДЦП и синдромом Дауна проживала вместе с 47-летней мамой. При осмотре жилья криворожанки правоохранители ужаснулись — ребенка с инвалидностью нашли на деревянной доске в детской кровати, грязную и голодную. На свой возраст девочка весила всего 9 килограмм.

В квартире, где проживал ребенок, не было газа, света и даже еды. Повсюду грязь и разбросанный мусор, резкий запах, тараканы. На кухне не нашли вообще никаких продуктов, а мать девочки объяснила, что они едят только когда приходит пособие на девочку — это единственный источник доходов семьи.

Девочка спала на деревянной доске

В квартире совсем не было еды

Ребенок проживал в полной антисанитарии

При вызове в дом бригады скорой помощи женщина начала отказываться от госпитализации. Более того, мама девочки с инвалидностью неоднократно отказывалась проходить бесплатные курсы реабилитации для ребенка.

В этой ситуации возникает вопрос — где вообще были соцслужбы и как они могли такое допустить? Как оказалось, они навещали семья ежемесячно и даже просили мать отдать ребенка в специальное учреждение, однако женщина постоянно писала отказы.

Все вышеуказанное послужило тому, что прокуратура решила отобрать девочку у горе-матери и поместить ее в больницу. Женщине выдвинули обвинение в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Спустя практически 10 месяцев досудебное разбирательство закончилось, и правоохранители передали дело в суд. Заседание должно состояться 9 декабря. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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