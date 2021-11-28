Утопила новорожденного в ведре с помоями: горе-мать из Полтавщины отправили за решетку

Роженица свою вину частично признала.

В Полтавской области женщина получила два года тюремного заключения из-за того, что утопила младенца в ведре с помоями.

Об этом говорится в решении суда от 24 ноября, пишет Главком.

Происшествие произошло еще в декабре 2020 года в селе Сватки Гадячского района.

По словам женщины, ее посреди ночи подняла естественная потребность, однако так как все "удобства" находятся на улице, то ей пришлось справлять нужду в ведро. Она утверждает, что ребенок "просто выпал", но она этого не заметила якобы из-за того, что перепутала схватки с пищевым отравлением. Горе-мать утверждала, что из-за этого целый день страдала от болей.

Когда женщина заметила, что родила, она побежала будить родителей, однако те сказали ей вызвать скорую и ничего не трогать.

Прибывшая на место фельдшер рассказала, что когда пришла в дом роженицы, то увидела, что младенец уже был без признаков жизни и лежал в ведре с помоями.

Роженица заявляла, что говорила, что ребенок родился уже мертвым, а пуповину она не перерезала. Но экспертиза показала, что младенец родился живым, а пуповина таки была перерезана.

Позже женщина признала в суде, что ребенок погиб по неосторожности.

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге женщина морила голодом свою 15-летнюю дочь с инвалидностью. Дошло до того, что девочка стала весить всего девять килограмм.