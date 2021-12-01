На Тузловских лиманах зацвел необычный "белый хлопок" (фото)

Астра солончаковая расположилась в виде "хлопчатобумажных плантаций" и создает прекрасный вид побережья

На берегу соленого Тузловского лимана, расположенного в приморской части Бессарабии, накануне зимы расцвели уникальные цветы Астры солончаковой.

Сейчас берега лиманов, включенных в список Национальных природных парков Украины, напоминают целые плантации хлопка. Об этом на своей странице в соцсети сообщил эколог Иван Русев. Мужчина также опубликовал несколько фотографий удивительного растения.

Как цветет Астра солончякова

По его словам, уникальное цветение Астры солончаковой, которую из-за ее необычного вида в народе прозвали "белым хлопком", создают незабываемый вид побережья лиманных ландшафтов.

Сказочный вид Тузловского лимана

Отметим, что указанное растение, которое пчеловоды считают прекрасным осенним медоносом, произрастает на соленых территориях и мелководьях. Обычно цветет она в первые месяцы лета, а вот нежные белые хлопчатобумажные бутоны, придающие побережью сказочный вид, распускаются уже в конце осени — в ноябре.

"Белый хлопок" на берегу Тузловского лимана

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