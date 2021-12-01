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На Тузловских лиманах зацвел необычный "белый хлопок" (фото)

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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"Белый хлопок" на берегу Тузловского лимана
"Белый хлопок" на берегу Тузловского лимана

Астра солончаковая расположилась в виде "хлопчатобумажных плантаций" и создает прекрасный вид побережья

На берегу соленого Тузловского лимана, расположенного в приморской части Бессарабии, накануне зимы расцвели уникальные цветы Астры солончаковой.

Сейчас берега лиманов, включенных в список Национальных природных парков Украины, напоминают целые плантации хлопка. Об этом на своей странице в соцсети сообщил эколог Иван Русев. Мужчина также опубликовал несколько фотографий удивительного растения.

Как цветет Астра солончякова
Как цветет Астра солончякова

По его словам, уникальное цветение Астры солончаковой, которую из-за ее необычного вида в народе прозвали "белым хлопком", создают незабываемый вид побережья лиманных ландшафтов.

Сказочный вид Тузловского лимана
Сказочный вид Тузловского лимана

Отметим, что указанное растение, которое пчеловоды считают прекрасным осенним медоносом, произрастает на соленых территориях и мелководьях. Обычно цветет она в первые месяцы лета, а вот нежные белые хлопчатобумажные бутоны, придающие побережью сказочный вид, распускаются уже в конце осени — в ноябре.

"Белый хлопок" на берегу Тузловского лимана
"Белый хлопок" на берегу Тузловского лимана

Напомним, как среди Тарутинской степи в Одесской области обнаружили откосных мышей и уникальных самых маленьких в Европе летучих мышей, которые могут поместиться в спичечный коробок.

Теги:
#Парк #Лиман #Природа #Растение #Цветение
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