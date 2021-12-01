Укр

В Ровно ввели карантин из-за больного бешенством котенка: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Больной котенок укусил женщину в ветклинике Новость обновлена 01 декабря 2021, 23:15
Больной котенок укусил женщину в ветклинике

Котенка принесли в ветеринарную клинику, где он и укусил свою спасительницу

В одной из ветеринарных клиник города Ровно женщину укусил котенок, больной бешенством. Сейчас о дальнейшей судьбе пострадавшей заботятся врачи.

Как сообщает "Суспільне", инцидент произошел 27 ноября, когда местная жительница принесла животное на осмотр в клинику.

Двухмесячному коту с воспалением решили сделать анализ крови, вдруг больное животное укусило свою же спасительницу. Уже на следующий день котенок умер, а результат анализа показал, что кошка была больна бешенством.

По словам руководителя Ровенского управления Госпродслужбы Анатолия Сасовского, пострадавшую сразу отправили в городской травмпункт, сейчас с ней работают медики.

Также отмечается, что в местах, где женщина успела побывать с больной кошкой, была проведена дезинфекция. Продолжается установка людей и других животных, которые имели контакт с котенком, ведь специалисты должны выяснить, откуда она взялась. Согласно предварительной информации, котенка привезли в город накануне.

Отметим также, что в течение последнего года этот случай бешенства уже шестой по счету. Все случаи опасной болезни были зафиксированы именно у кошек.

В среду, 1 декабря, по заключению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, территория улиц Соборная – Вербовая – Макарова – Королева города Ровно объявлена угрожающей, там введен карантин на два месяца.

Напомним, как в Британии кот, которого супруги потеряли во время медового месяца недалеко от Бирмингема, вернулся домой через 10 лет блужданий. По невероятному стечению обстоятельств животное помог найти осмотр у ветеринара, где у Рудика обнаружили опухоль и чип с контактами предыдущих владельцев.

Теги:
#Ровно #Кот #Бешенство #Карантин
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