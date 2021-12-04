"Голубой флаг" на украинском пляже: какой курорт может получить награду

Берег акватории отвечает ряду требований и если соблюдены все условия — он получит награду в мае или июне.

Один из украинских пляжей может получить престижную международную отметку "Голубой флаг". Награда управляется фондом экологического образования и вручается пляжам, пристаням и яхтам, которые отвечают ряду требований. В Украине знак отличия может получить центральный пляж в Железном Порту в Херсонской области.

Об этом сообщает сайт Kherson.net.

Награду пляж может получить в 2022 году, но подтверждать право на "Голубой флаг" нужно каждый год. Оценивают объекты по более чем 30 критериям, среди которых — чистая вода, ее ежедневная проверка, возможность оказать помощь пострадавшим и помыться в душе.

В Украине в 2021 году добавилось 18 таких отмеченных пляжей, из которых на морском побережье — семь. Три — на Херсонщине. Вошел ли еще один украинский пляж в престижный перечень обладателей "Голубого флага" станет известно в конце весны-начале лета. Всего в мире 4,8 тысячи пляжей, пристаней и яхт в 50 странах получили эту отметку.

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