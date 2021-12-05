Вместо мусора - детские игрушки: в Чернигове экоактивисты привлекли к ресайклингу детей (фото)
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Дошколята из Чернигова учатся сортировать отходы и помогают в создании развивающей игры из вторсырья.
Борьба с пластиковым загрязнением окружающей среды может приобретать разные формы. Пока политики идут по методу запрета использования части полиэтиленовых пакетов, экоактивисты организации "Эко Мисто" в Чернигове собирают пластик и обучают детей из детсадов сортировать отходы. Из собранного сырья хотят сделать развивающую игру.
Про свою инициативу они рассказывают в Facebook.
Проект "Plastic Fantastic" начал работу еще летом — к нему присоединились воспитанники 45 детсадов и их родители. Цель инициативы — сделать игру для развития математических навыков "Нумикон". Она будет сделана из переработанных крышек от бутылок, которые собирали дети.
Игру получит каждое дошкольное учреждение, из принявших участие в акции. Экоактивисты уже начали работу над изготовлением — фрезеровали 4мм-вые листы пластика.
Кроме этого у организации из Чернигова есть одноименная мастерская ресайклинга, где из пластика изготавливают различные полезные поделки, перерабатывая лишний мусор.
Ранее "Телеграф" писал про инициативу из Харькова — там смонтировали на реке Уды первый мусорный уловитель.
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