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Вместо мусора - детские игрушки: в Чернигове экоактивисты привлекли к ресайклингу детей (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Из пластика получаются такие детали игры
Из пластика получаются такие детали игры

Дошколята из Чернигова учатся сортировать отходы и помогают в создании развивающей игры из вторсырья.

Борьба с пластиковым загрязнением окружающей среды может приобретать разные формы. Пока политики идут по методу запрета использования части полиэтиленовых пакетов, экоактивисты организации "Эко Мисто" в Чернигове собирают пластик и обучают детей из детсадов сортировать отходы. Из собранного сырья хотят сделать развивающую игру. 

Про свою инициативу они рассказывают в Facebook. 

Проект "Plastic Fantastic" начал работу еще летом — к нему присоединились воспитанники 45 детсадов и их родители. Цель инициативы — сделать игру для развития математических навыков "Нумикон". Она будет сделана из переработанных крышек от бутылок, которые собирали дети. 

Пластик собирают и сортируют по цветам
Пластик собирают и сортируют по цветам
Из переработанных листов с помощью фрезера делают детали
Из переработанных листов с помощью фрезера делают детали

Игру получит каждое дошкольное учреждение, из принявших участие в акции. Экоактивисты уже начали работу над изготовлением — фрезеровали 4мм-вые листы пластика. 

Детали будущей игры
Детали будущей игры

Кроме этого у организации из Чернигова есть одноименная мастерская ресайклинга, где из пластика изготавливают различные полезные поделки, перерабатывая лишний мусор.

Ранее "Телеграф" писал про инициативу из Харькова — там смонтировали на реке Уды первый мусорный уловитель

Теги:
#Мусор #Пластик #Детская игра
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