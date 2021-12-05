Вместо мусора - детские игрушки: в Чернигове экоактивисты привлекли к ресайклингу детей (фото)

Дошколята из Чернигова учатся сортировать отходы и помогают в создании развивающей игры из вторсырья.

Борьба с пластиковым загрязнением окружающей среды может приобретать разные формы. Пока политики идут по методу запрета использования части полиэтиленовых пакетов, экоактивисты организации "Эко Мисто" в Чернигове собирают пластик и обучают детей из детсадов сортировать отходы. Из собранного сырья хотят сделать развивающую игру.

Про свою инициативу они рассказывают в Facebook.

Проект "Plastic Fantastic" начал работу еще летом — к нему присоединились воспитанники 45 детсадов и их родители. Цель инициативы — сделать игру для развития математических навыков "Нумикон". Она будет сделана из переработанных крышек от бутылок, которые собирали дети.

Пластик собирают и сортируют по цветам

Из переработанных листов с помощью фрезера делают детали

Игру получит каждое дошкольное учреждение, из принявших участие в акции. Экоактивисты уже начали работу над изготовлением — фрезеровали 4мм-вые листы пластика.

Детали будущей игры

Кроме этого у организации из Чернигова есть одноименная мастерская ресайклинга, где из пластика изготавливают различные полезные поделки, перерабатывая лишний мусор.

Ранее "Телеграф" писал про инициативу из Харькова — там смонтировали на реке Уды первый мусорный уловитель.