Обещала сломать ноги: в Тернополе женщине вынесли приговор за издевательства над мужем

Тернополянку признали виновной в насилии над экс-супругом

В Тернополе суд вынес приговор женщине, которая издевалась над своим бывшим мужем: оскорбляла, угрожала и обещала сломать руки и ноги.

Как сообщает УНИАН, тернопольчанка была признана виновной и приговорена к 150 часам общественных работ. Кроме этого, женщину обязали выплатить пострадавшему три тысячи гривен морального ущерба.

Согласно имеющейся информации, долгое время мужчина страдал систематическим насилием со стороны бывшей жены, которая использовала в общении с ним нецензурную брань и оказывала моральное давление, постоянно угрожая сломать руки или ноги.

Мужчина не выдержал издевательств и вызвал полицию, представители которой, по прибытию, выслушали объяснения потерпевшего и составили по указанному факту административный протокол.

Во время судебного заседания обвиняемая свою вину отрицать не стала и покаялась. Также она отметила, что имеет очень неприязненные отношения с бывшим мужем, а вот сумму моральной компенсации в 10 тыс. грн, которую он заявил в иске, считает необоснованной.

По словам соседей, женщина действительно регулярно оскорбляла бывшего мужчину под действием алкогольных напитков. А спиртное она употребляла систематически. Так что ему ничего не оставалось, как проситься на ночлег к соседу или даже ночевать на улице.

Отметим, что иск по снятию морального вреда суд удовлетворил частично и постановил взыскать в пользу истца 3 тыс. грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Тернополе мужчина зарезал 20-летнюю девушку, а ее изуродованное тело просто выбросил с балкона на улицу. Впоследствии труп нашел житель многоэтажки, который неподалеку выгуливал собаку.