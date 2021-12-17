Укр

"90-е были раем по сравнению с настоящим": в Донецке мужчина с автоматом ворвался в магазин и открыл огонь

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Люди недоумевают, откуда у безработного взялся автомат Калашникова Новость обновлена 17 декабря 2021, 07:38
Люди недоумевают, откуда у безработного взялся автомат Калашникова

В результате нападения на магазин в Донецке пострадала продавщица

В четверг, 16 декабря, в оккупированном Донецке, где массово раздают российские паспорта, мужчина зашел в продуктовый магазин и открыл огонь. В результате атаки есть раненые.

Как сообщает местный Телеграмм-канал, в магазине на Куйбышева, 144 были люди, однако мужчина все равно зашел внутрь с целью ограбить торговую точку и начал стрелять. Ранив продавца, агрессор забрал часть налички и сбежал, однако людям удалось запомнить лицо стрелка, которого быстро идентифицировали.

Дончанин с оружием напал на магазин на Куйбышева
Дончанин с оружием напал на магазин на Куйбышева

Сдаваться так называемым полицейским мужчина не хотел: после того, как "правоохранители" сделали выстрел в воздух, стрелок начал палить в их сторону из автомата. В результате, мужчину застрелили. 

Погибшим оказался безработный местный житель, который злоупотреблял спиртным. Автомат не был зарегистрирован на его имя. Но в комментариях люди пишут, что с 2014 года оружие сепаратистам раздавали "налево и направо", и что "90-е были раем по сравнению с настоящим".

Реакция жителей Донецка на стрельбу
Реакция жителей Донецка на стрельбу
Пишут, что в 90-х было лучше
Пишут, что в 90-х было лучше

Напомним, в Мелитополе Запорожской области 33-летний мужчина устроил стрельбу на праздновании дня рождения. Ранив родственника, он попытался скрыться с места преступления.

Теги:
#Донецк #Война #Стрельба #ОРДО
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