В Ровно десятки человек ворвались в секонд-хенд: в сети появилось видео "штурма"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 6
В этот день магазин получил новый товар
В соцсетях активно распространяется видеозапись, на которой десятки жителей города Ровно "штурмуют" местный секондхенд. Во время открытия магазина молодежь ворвалась в помещение и начала сгребать подержанные вещи.
Видеозапись "нападения" на секондхенд обнародовал Telegram-канал RIVNE 1283, отметив, что посетители выдирали вещи "с руками и ногами", хватая все, что попадалось на глаз.
Отмечается, что именно в этот день магазин, название которого не разглашается, получал новый товар, поэтому ценители подержанной одежды поджидали под дверью с самого утра.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Также отметим, что в Ровно такие "штурмы" секонд-хендов уже давно являются нормой. Обычно таким занимаются люди, которые ведут свой бизнес и продают эти вещи на интернет платформах по продаже с существенной наценкой.
Ранее Телеграф сообщал, какие вещи лучше не покупать в секонд-хендах, ведь они могут нести в себе опасность для вашего здоровья из-за наличия различных инфекций, грибка и насекомых. Особо следует избегать одежды в пятнах, детских товаров, обуви, головных уборов, постельного и нижнего белья.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-