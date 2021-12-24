В Ровно десятки человек ворвались в секонд-хенд: в сети появилось видео "штурма"

В этот день магазин получил новый товар

В соцсетях активно распространяется видеозапись, на которой десятки жителей города Ровно "штурмуют" местный секондхенд. Во время открытия магазина молодежь ворвалась в помещение и начала сгребать подержанные вещи.

Видеозапись "нападения" на секондхенд обнародовал Telegram-канал RIVNE 1283, отметив, что посетители выдирали вещи "с руками и ногами", хватая все, что попадалось на глаз.

Отмечается, что именно в этот день магазин, название которого не разглашается, получал новый товар, поэтому ценители подержанной одежды поджидали под дверью с самого утра.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Видео из ровенского "секонда"

Также отметим, что в Ровно такие "штурмы" секонд-хендов уже давно являются нормой. Обычно таким занимаются люди, которые ведут свой бизнес и продают эти вещи на интернет платформах по продаже с существенной наценкой.

Ранее Телеграф сообщал, какие вещи лучше не покупать в секонд-хендах, ведь они могут нести в себе опасность для вашего здоровья из-за наличия различных инфекций, грибка и насекомых. Особо следует избегать одежды в пятнах, детских товаров, обуви, головных уборов, постельного и нижнего белья.