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Осталась лишь груда обломков: взрыв уничтожил частный дом на Львовщине, много пострадавших (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В жилом доме во Львовской области произошел взрыв Новость обновлена 25 декабря 2021, 13:41
В жилом доме во Львовской области произошел взрыв

Частный дом полностью разрушен в результате взрыва

В одном из частных домов Львовской области произошел внезапный взрыв, полностью уничтоживший жилье. На месте работает "скорая" и бойцы ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел в частном доме, расположенном в селе Ниновичи около 11:50 в субботу, 25 декабря.

Согласно имеющейся информации, на место оперативно выехали представители Службы спасения "101" и экстренная медицинская помощь. Работники указанных служб проводят осмотр пострадавших, предварительно — их пятеро.

Специалисты предполагают, что взрыв мог произойти из-за утечки газа.

Также отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия здание полностью разрушено.

Разрушенный дом в результате взрыва, с. Ниновичи, Львовщина
Разрушенный дом в результате взрыва, с. Ниновичи, Львовщина

Также напомним, что в Украине заработал первый добровольный отряд пожарных, где будут работать монахини. Женщины уже успели пройти спецподготовку, и теперь готовы охранять жителей девяти населенных пунктов в Черкасской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Винницкой области загорелась гостиница с детьми. Чтобы спастись от пламени, люди были вынуждены прыгать из окон. В результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека, двое из них скончались.

Теги:
#Львовская область #Пострадавшие #Скорая #ДСНС #Вибух
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