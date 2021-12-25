Осталась лишь груда обломков: взрыв уничтожил частный дом на Львовщине, много пострадавших (фото)

Частный дом полностью разрушен в результате взрыва

В одном из частных домов Львовской области произошел внезапный взрыв, полностью уничтоживший жилье. На месте работает "скорая" и бойцы ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел в частном доме, расположенном в селе Ниновичи около 11:50 в субботу, 25 декабря.

Согласно имеющейся информации, на место оперативно выехали представители Службы спасения "101" и экстренная медицинская помощь. Работники указанных служб проводят осмотр пострадавших, предварительно — их пятеро.

Специалисты предполагают, что взрыв мог произойти из-за утечки газа.

Также отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия здание полностью разрушено.

Разрушенный дом в результате взрыва, с. Ниновичи, Львовщина

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