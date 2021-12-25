Осталась лишь груда обломков: взрыв уничтожил частный дом на Львовщине, много пострадавших (фото)
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Частный дом полностью разрушен в результате взрыва
В одном из частных домов Львовской области произошел внезапный взрыв, полностью уничтоживший жилье. На месте работает "скорая" и бойцы ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия.
Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел в частном доме, расположенном в селе Ниновичи около 11:50 в субботу, 25 декабря.
Согласно имеющейся информации, на место оперативно выехали представители Службы спасения "101" и экстренная медицинская помощь. Работники указанных служб проводят осмотр пострадавших, предварительно — их пятеро.
Специалисты предполагают, что взрыв мог произойти из-за утечки газа.
Также отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия здание полностью разрушено.
Также напомним, что в Украине заработал первый добровольный отряд пожарных, где будут работать монахини. Женщины уже успели пройти спецподготовку, и теперь готовы охранять жителей девяти населенных пунктов в Черкасской области.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Винницкой области загорелась гостиница с детьми. Чтобы спастись от пламени, люди были вынуждены прыгать из окон. В результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека, двое из них скончались.
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