На Закарпатье пьяный водитель сбил двоих детей на обочине: погиб 9-летний мальчик (фото)

Младшего ребенка госпитализировали с переломом таза

В Закарпатской области пьяный мужчина на Audi сбил двух малолетних мальчиков, стоявших на обочине, после чего продолжил движение и протаранил ограждение. Один ребенок от полученных травм погиб на сайте.

Как сообщает полиция региона, трагическая авария произошла на Береговщине в селе Серное около 20:00 в воскресенье, 26 декабря.

Известно, что автомобилем Audi управлял 34-летний водитель. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и на улице Ф. Ракоци сбил двоих детей – мальчиков 8 и 9 лет. Старший ребенок от полученных травм погиб на месте, а младший мальчик госпитализирован с переломом таза.

Водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

На сбитых детях ДТП для горе-водителя Audi не закончились, ведь он продолжил движение и уже через 300 метров протаранил забор. Как выяснилось, в момент аварии 34-летний мужчина был пьян. Он был задержан на месте.

Audi остановилось после того, как врезалось в ограждение

Дети стояли на обочине с велосипедом

Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится в СИЗО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевской области автомобиль слетел в кювет и протаранил дерево. В результате ДТП транспортное средство смяло полностью, погиб 14-летний подросток.