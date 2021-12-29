Ледовая арена вместо дорог: люди вынуждены рассекать на коньках по селу на Волыни (видео)

Жители села недовольны работой коммунальщиков

В одном из населенных пунктов Волыни автомобильная дорога полностью укрылась льдом. Пока местные люди меняют четырехколесные транспортные средства на коньки, работники коммунальных служб ситуацию игнорируют.

Видеозапись, на которой житель села Заболотье, расположенного в бывшем Ратновском районе Волынской области, с легкостью катается на коньках по проезжей части, обнародовал пользователь сети Vlad Maslo.

В комментарии к публикации мужчина отмечает, что фирма-подрядчик, на балансе которой находится автодорога, отчитываясь, заверил, что все дороги в поселке посыпаны, но по факту никаких работ здесь проведено не было, что и подтверждают указанные кадры.

Отмечается также, что на Волыни такая ситуация далеко не единственная, ведь на автодороге "Ратно — Здомышель" такое же ледяное "покрытие".

На кадрах видео можно увидеть, как парень иронически призывает местных жителей вылезать из автомобилей и становиться на коньки, мол, учитывая ситуацию на дорогах, так передвигаться гораздо быстрее.

Молодой человек катается на коньках прямо по проезжей части

Жители села возмущены работой коммунальщиков

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Харьковской области мужчина необычным образом передвигался по городу: он запряг в финские сани несколько собак и рассекал по улицам населенного пункта. Видео сразу попало в сеть.

Также напомним, как под Мариуполем правоохранители заметили на автодороге полностью обнаженного мужчину. Помогать спортсмену не стали, просто сняли его на видео и уехали. Уже на следующий день замерзшее тело бегуна обнаружили на обочине. Он умер из-за переохлаждения.