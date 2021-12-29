В Кривом Роге снегопад обвалил недавно отремонтированную крышу многоэтажки (фото)

Снегом засыпало весь чердак

Во вторник, 28 декабря, в одном из многоквартирных домов Кривого Рога обрушилась недавно отремонтированная крыша.

Как сообщает издание "Свои Кривой Рог", ссылаясь на местного депутата, инцидент произошел в многоэтажке, расположенной на Бахчисарайской улице.

Согласно имеющейся информации, кровлю крыши в указанном доме только недавно отремонтировали. Проведением ремонтных работ, общая стоимость которых составила 25 тысяч гривен, занималась организация Ситисервис-КР.

Снег обвалил недавно отремонтированную крышу

Из-за обрушения крыши жителям многоэтажки пришлось вооружиться лопатами и швабрами, и собственными усилиями очищать снег с чердака. Люди были вынуждены сбрасывать его в подъезд, а уже оттуда, этаж за этажом, опускать его все ниже и в последствии выбрасывать на улицу.

Снег полностью проломил кровлю крыши

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