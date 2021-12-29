Укр

В Кривом Роге снегопад обвалил недавно отремонтированную крышу многоэтажки (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
50
Обвал снега в многоэтажке в Кривом Роге
Обвал снега в многоэтажке в Кривом Роге

Снегом засыпало весь чердак

Во вторник, 28 декабря, в одном из многоквартирных домов Кривого Рога обрушилась недавно отремонтированная крыша.

Как сообщает издание "Свои Кривой Рог", ссылаясь на местного депутата, инцидент произошел в многоэтажке, расположенной на Бахчисарайской улице.

Согласно имеющейся информации, кровлю крыши в указанном доме только недавно отремонтировали. Проведением ремонтных работ, общая стоимость которых составила 25 тысяч гривен, занималась организация Ситисервис-КР.

Снег обвалил недавно отремонтированную крышу
Снег обвалил недавно отремонтированную крышу

Из-за обрушения крыши жителям многоэтажки пришлось вооружиться лопатами и швабрами, и собственными усилиями очищать снег с чердака. Люди были вынуждены сбрасывать его в подъезд, а уже оттуда, этаж за этажом, опускать его все ниже и в последствии выбрасывать на улицу.

Снег полностью проломил кровлю крыши
Снег полностью проломил кровлю крыши

Ранее "Телеграф" сообщал, как жители разных украинских городов страдают от погодных "прыжков" и какие погодные условия следует ожидать украинцам в ближайшие дни.

Также напомним, как в нескольких населенных пунктах Волынской области люди жалуются на работу коммунальных служб, игнорирующих образование большого слоя льда на автомобильных дорогах. Люди там вынуждены оставлять свои автомобили и передвигаться на коньках.

Теги:
#Обвал #Кривой Рог #Крыша #Сніг
Угроза нападения является постоянной на протяжении уже семи лет, говорит Данилов
Украина
Названы регионы, где российские войска могут пойти в наступление против Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Угроза нападения является постоянной на протяжении уже семи лет, говорит Данилов
Названы регионы, где российские войска могут пойти в наступление против Украины
Дата публикации
Категория
Ключевые события среды
Итоги дня 29 декабря: у членов партии "ЕС" обыски, Зеленская "обвалила" цены на рыбу, Лещенко вернулся в "УЗ"
Дата публикации
Категория
Переговоры запланированы на поздний вечер 30 декабря по московскому времени
Байден позвонит Путину перед Новым годом: когда именно и о чем будут говорить
Дата публикации
Категория
Один гриб, собранный в запрещенном месте, обойдется нарушителю в 75 грн
Штрафы за сбор грибов, рыбалку и охоту увеличили в 10 раз, но есть нюанс (инфографика)
Дата публикации
Категория
Зеленская извинилась за оговорку в соцсети
"В каком мире они живут?" Зеленская озадачила украинцев "скумбрией по 8 грн за килограмм" (видео)