Все же не самозащита? Выяснились детали резонансного убийства на Николаевщине

Женщина не заявляет о попытках изнасилования со стороны погибшего

Николаевские следователи установили новые подробности громкого убийства мужчины, произошедшего на Николаевщине. Изначально общество стало на защиту женщины, обвиняющейся в убийстве, однако полицейские заявили, что ее жизни ничего не угрожало.

Подробности раскрыли в пресс-службе полиции Николаевской области.

Согласно новой информации, покойный и его убийца вместе отдыхали в сельском клубе, где распивали алкоголь. Затем между ними началась ссора, которая переместилась уже на улицу.

По словам свидетеля, который является работником местного дома культуры, он вмешался в разборки между мужчиной и женщиной. Последняя, к слову, уже забрала у обидчика нож. Когда работник клуба прижал мужчину к забору, чтобы усмирить пыл, женщине больше ничего не угрожало. Впрочем, это не помешало ей нанести мужчине ножевое ранение, которое в последствии оказалось несовместимо с жизнью.

Разумеется, полицейские в рамках предварительного разбирательства арестовали ее, что и стало причиной большого резонанса дела. Не сообщив большинство деталей, сами копы выставили себя в дурном свете: с информации, предоставленной следствием, создавалось впечатление, что покойного пытаются обелить. Разумеется, пользователи сети возмутились, предположив, что женщина всего лишь оборонялась при попытке изнасилования.

Впрочем, копы заявляют, что женщина отказывается сотрудничать. При этом она не говорит о попытке изнасилования, также на ней нет никаких телесных повреждений.

Именно поэтому пока инцидент рассматривают как умышленное убийство.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в новогоднюю ночь на территории Польши тоже был убит украинец. Правда, виновника трагедии пока не установили, хотя в качестве подозреваемых по делу проходит сразу 12 человек.