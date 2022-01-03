Затишье было недолгим: оккупанты ранили украинского защитника на Донбассе

Украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе

С начала суток на фронте зафиксировано три случая нарушения режима "тишины" со стороны российских наемников, вследствие чего один украинский военнослужащий был ранен.

Об этом идет речь в сводке Штаба ООС по состоянию на 17:00 3 января.

Отмечается, что обстрелы зафиксированы возле Светлодарска, Лебединского и Шумов. Противник применял гранатометы разных систем и стрелковое оружия.

Агрессивные действия оккупантов привели к тому, что один из украинских защитников получил ранение. Его доставили в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Ситуация на фронте остается контролируемой, а подразделения ВСУ остаются на своих позициях и продолжают защищать украинцев от вооруженной агрессии РФ.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области найден мертвым механик-водитель одного из медподразделений. Предварительно установлено, что он выстрелил себе в голову из штатного оружия, прокуратура уже начала расследование инцидента и рассматривает версии об умышленном убийстве, доведением до самоубийства, а также о неосторожном обращении с оружием.