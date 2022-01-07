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В Украине археологи отсканировали череп молодого мужчины Высоцкой культуры: детали

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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В Тернополе изучают череп с помощью аппарата МРТ
В Тернополе изучают череп с помощью аппарата МРТ

Исследования проводились в одной из клиник города

В Тернополе исследователи просканировали древний человеческий череп в возрасте до трех тысяч лет на компьютерном томографе.

Указанную информацию на своей странице в соцсети разместил руководитель тернопольского Залозецкого музея Василий Ильчишин.

В публикации археолога отмечается, что останки человека были обнаружены еще в 2011 году недалеко от села Мыльное.

Проведение раскопок в селе Мыльное
Проведение раскопок в селе Мыльное

В ходе проведения магнитно-резонансной томографии, которую представители музея проводили совместно с медиками, удалось получить уникальное 3D-изображение. С помощью него впоследствии можно будет воспроизвести облик лица древнего человека, проживавшего около 3 тысяч лет назад.

Исследование антропологического материала, найденного на Тернопольщине
Исследование антропологического материала, найденного на Тернопольщине

Предварительно археологам удалось установить, что череп принадлежал мужчине примерно 20-25 лет.

Исследование черепа на компьютерном томографе
Сканирование черепа в 3D измерении

Отметим, что Высоцкая археологическая культура, открытая в 1895 году Исидором Шараневичем, датируется 1100-600 годами до нашей эры. Ее представители занимали небольшую территорию в современной Тернопольской области и частично во Львовской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Египте археологи обнаружили необычные мумии мужчины и женщины с золотыми слитками вместо языков. Ученые предполагают, что пара была связана семейными сетями, ведь их гробницы были расположены вплотную друг к другу.

Теги:
#Тернополь #Исследование #Наука #Череп #Археолог
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