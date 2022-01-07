Укр

На Харьковщине пьяный мужчина всадил нож в спину падчерицы и попытался покончить с собой (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Житель Харьковщины чуть не убил дочь своей сожительницы Новость обновлена 07 января 2022, 16:55
Житель Харьковщины чуть не убил дочь своей сожительницы

Неадекват вонзил лезвие ножа прямо в спину женщине

В четверг, 6 января, в одном из населенных пунктов Харьковской области жительница частного дома нашла неподалеку от собственного жилья тело женщины с вставленным в спину ножом. О чем сразу сообщила правоохранителям.

Как проинформировали в пресс-центре Национальной полиции, информация об ужасной находке, которую обнаружила жительница села Андреевка, поступила на спецлинию "102" около 22:40.

По прибытию на указанное место правоохранители установили, что к травме женщины может быть причастен 52-летний житель одного из соседних домов, уже неоднократно попадавший в поле зрения полиции и даже судимый за тяжкое преступление.

Как предварительно выяснилось, инцидент произошел в рождественский вечер, когда семья устроила посиделки и распивала спиртные напитки. В какой-то момент между родственниками возник конфликт, в результате которого мужчина поссорился с дочерью сожительницы. Внезапно он схватил нож и вонзил его в спину 22-летней девушки.

Осознав, что совершил, злоумышленник попытался покончить с собой, но его вовремя остановили.

Муж едва не убил дочь своей сожительницы
Муж едва не убил дочь своей сожительницы

Правоохранители задержали подозреваемого и открыли по указанному факту уголовное производство согласно частям 1-й и 2-й статьи 115 о покушении на умышленное убийство.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове около недели пытаются установить местонахождение безвестно исчезнувшей женщины. 41-летняя Наталья Ковалева скрылась по дороге домой еще 1 января. До сих пор никаких известий о харьковчанке нет.

Теги:
#Харьков #Полиция #Самоубийство #ГУНП #Вбивство
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