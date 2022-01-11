Ребенок к Рождеству: ухабы на дороге ускорили процесс, и дитя появилось на свет в карете скорой помощи

Мама молилась и крестилась, чтобы все закончилось благополучно

Оптимизация бюджета всех на уровнях и улучшения качества услуг населению – дело, бесспорно, хорошее. Но как ее результаты отражаются на отдельных конкретных людях? Например, в Украине было принято решение закрыть родильные отделения в городских и районных больницах, где рождается мало детей, следовательно, у акушеров мало практики, и нет смысла их оснащать современным оборудованием. И теперь дорога в родильные дома для рожениц становится дольше, сложнее и даже рискованней. Так, рождественским утром на Херсонщине в машине скорой помощи женщина родила ребенка — ее не успели довезти до больницы. Мальчика приняла в свои руки опытный фельдшер, а помогал ей водитель.

"Телеграф" узнал подробности этой волнительной истории.

Ухабы и кочки спровоцировали роды

По словам заместителя директора по операционной работе Херсонского областного территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Инессы Чамлай, родильное отделение в больнице пгт. Новотроицкое закрылось примерно в 2020 году, потому рожениц из этого района теперь везут в Геническую райбольницу.

"Село Перемога, откуда 7 января в 4:35 поступил вызов, – дальний населенный пункт, до него примерно 25 километров, — рассказывает Инесса Николаевна. – Но дорога туда ведет ужасная – яма на яме, как после бомбежки. В 6:22 фельдшер Мария Кудря выехала из села с роженицей на госпитализацию. Видимо, эта ухабистая дорога и ускорила развитие родовой деятельности, машину трясло и раскачивало на каждой кочечке, что провоцировало роды. И на подъезде к Новотроицкому женщина начала рожать. А когда фельдшеру понадобились еще одни "руки" — в качестве помощника был задействован водитель скорой Халил Велиуллаев".

Маршрут оказался долгим и трудным

Как оказалось, водитель работает на подстанции скорой помощи лишь с октября, однако не растерялся, активно помогал фельдшеру. Хотя, по словам медика, мужчины иногда пугаются криков и крови.

"Роды были сложные, у женщины после родов началось кровотечение. Потому водитель держал младенца, а фельдшер ставила капельницу с физраствором и, слава Богу, что кровотечение остановилось, после чего они успешно довезли маму с сынишкой в больницу. Но это не исключительный случай, такие роды за пределами больницы случаются несколько раз в году".

Инесса Чамлай рассказала, что фельдшер — молодая женщина, но они в районах часто попадают в сложные ситуации, поэтому успокаивают своих пациентов: "Ничего страшного, не беспокойтесь, если будем рожать — все будет в порядке".

За передвижением скорых в терцентре наблюдают по интерактивной карте, и если машины приостанавливаются, то значит, что-то происходит. Чаще всего это роды.

Новые "Ситроены" не чета "УАЗикам"

"Ой, мы уже стали известными на всю Украину! – смущается и одновременно смеется фельдшер Мария Кудря. — Но это ж не первый такой случай у меня и моих коллег. Я работаю на скорой почти 13 лет и уже не раз приходилось принимать роды по пути в роддом. Бывало и такое, что навстречу нашей бригаде выезжала машина из Генического роддома и едва мы успевали передать женщину, как она рожала уже в их салоне. А в ноябре прошлого года я роды приняла на дому: причем, у женщины даже кровати не было, чтобы лечь… А потом все равно маму с новорожденным ребенком везла в Геническ".

Мария любит свою работу и поддерживает пациентов

В данном случае, у роженицы Татьяны это были 4-е роды. Она стояла на медицинском учете, заранее приготовила свои вещи и для ребеночка, и ждала "скорую". Со старшими детками дома оставались ее муж и мама.

"Мы ехали в Перемогу очень долго, целый час, потому что там вообще нет дороги, нет цивилизации! – вспоминает фельдшер. — И назад ехали той же дорогой. Вот если бы было сухо, то можно было бы сократить путь через поля. А тут – туман, дожди, все развезло, грязь непролазная. И мы еще не въехали в Новотроицкое, как начались роды. Остановились, можно сказать, в поле, возле канала, не доезжая района. Роженица очень переживала, потому что схватки затянулись, у нее пот катился градом. Не меньше получаса мы там простояли. Мальчик родился хорошенький, доношенный. Я его обсушила, завернула, а у женщины началось кровотечение. Пришлось заняться ей, а водителю передать укутанного малыша".

От райцентра уже ехали в Геническ по отремонтированной трассе, живые-здоровые и спокойные. Татьяна позвонила мужу, сообщила ему радостную весть. Малыш появился на свет в 6:50, а в больницу они попали уже после 8 часов утра. Для их смены это был последний вызов в тот день, продлившийся 5 часов! Бригадам новотроицкой подстанции приходится выезжать на разные вызовы, в том числе и к больным коронавирусом. Сложности есть, но с оплатой труда медиков скорой, говорит собеседница, проблем в Херсонской области нет. "А вот коллеги из других областей порой жалуются, что им недоплачивают или задерживают выплаты".

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Фельдшер признается, что, несмотря на опыт, она всегда переживает за исход родов, потому что каждый случай особенный. "Дело в том что беременные терпят чуть ли не до последней минуты, а только потом вызывают скорую помощь. Конечно страшно, водитель за рулем и я одна, это ж не в роддоме, когда там несколько сотрудников". Огромный плюс – новые автомобили службы. Раньше, говорит, ездили на вызовы на "УАЗике", а в сентябре получили новенькие "Ситроены" со всем необходимым оборудованием. "У нас там все есть, машина полностью укомплектована".

Когда дети и хозяйство – тут не до депрессии

Заведующая акушерским отделением Юлия Ващенко сообщила: "Сегодня Татьяну уже выписывают. С мамой и ребенком все хорошо, они готовятся ехать домой. Малыш родился весом 3850 г и ростом 55 см".

Удалось поговорить и с самой многодетной мамой.

"Я переживать начала еще тогда, когда час ждала "скорую"! – говорит Татьяна Леонова. – Проснулась в половине 5-го утра и поняла, что предстоит рожать. Сразу же позвонила на "103". Я-то, конечно, уже опытная, но вдогонку поняла, что следовало бы отправиться в больницу заранее. Дело в том, что на основании УЗИ рожать я должна была 31 декабря, врач в Херсоне поставил дату 2 января. Жалею, конечно, что не поехала в роддом 4-го января, думала подожду-подожду…".

Про дорогу вспоминает с ужасом: "Перетрясло там ужасно, что меня, что фельдшера. Но я-то лежала, а она всю дорогу стояла у меня в ногах, потому что приходилось наблюдать, не начинаются ли роды. Воды мне хотелось, так из какой-то баклажки сбрызгивали. В обморок я не падала, но больно было, е-мое! Обычно говорят, что первые роды сложные, а тут получилось наоборот: четвертые роды оказались самыми болезненными. У меня дочечки 12 и 11 лет и сын, которому 7 лет. Артемка был весом 3700 и ростом 50 см, а вот младший оказался побольше его".

Татьяна радуется, что ей попалась очень хороший фельдшер, действовала четко, а ведь ребенок был обвит пуповиной и хлебнул околоплодных вод. Правда, плаценту сразу не вытянули, извлекали потом в роддоме, а к тому времени уже матка сократилась. Сама она испугалась, когда новорожденный не сразу закричал, и когда кровотечение началось. "Бог помог нам! Ну, конечно, я молилась и крестилась, тем более, что праздник такой большой!".

Никакой депрессии, как бывает у родильниц, у селянки, по ее словам, нет, да и не до того ей. У семьи большое хозяйство – бычки, которых потом сдают на мясо, курочки, уточки, еще трех свиней прикупили. Есть 1,5 га земли, на которой сеют зерно. Предстоят хлопоты и с коровой, которую держит мама, потому что у еще не пожилой женщины диагностировано онкозаболевание. "Помаленьку прорвемся! – уверена Татьяна Леонова. — Вот сейчас приеду домой, дети будут кричать "Ма!", корова "Му!", мама будет из хаты звать "Тань!".

Говорит, что о пятом ребенке и речи быть не может – надо этих на ноги поставить. Старшие дети братика ждут, но волнуются, что малыш днем будет отсыпаться, а по ночам кричать. Мама их успокаивает и напоминает, что они точно также вели себя в младенческом возрасте. Но вот загвоздка — ей хотелось назвать сыночка Денисом, а мужу это имя не нравится. Потому дома предстоит важное совещание, чтобы имя нового члена семьи пришлось всем по душе. А главное – пусть растет здоровеньким тот, чья жизнь началась с "приключения".

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