Ребенок к Рождеству: ухабы на дороге ускорили процесс, и дитя появилось на свет в карете скорой помощи
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Мама молилась и крестилась, чтобы все закончилось благополучно
Оптимизация бюджета всех на уровнях и улучшения качества услуг населению – дело, бесспорно, хорошее. Но как ее результаты отражаются на отдельных конкретных людях? Например, в Украине было принято решение закрыть родильные отделения в городских и районных больницах, где рождается мало детей, следовательно, у акушеров мало практики, и нет смысла их оснащать современным оборудованием. И теперь дорога в родильные дома для рожениц становится дольше, сложнее и даже рискованней. Так, рождественским утром на Херсонщине в машине скорой помощи женщина родила ребенка — ее не успели довезти до больницы. Мальчика приняла в свои руки опытный фельдшер, а помогал ей водитель.
"Телеграф" узнал подробности этой волнительной истории.
Ухабы и кочки спровоцировали роды
По словам заместителя директора по операционной работе Херсонского областного территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Инессы Чамлай, родильное отделение в больнице пгт. Новотроицкое закрылось примерно в 2020 году, потому рожениц из этого района теперь везут в Геническую райбольницу.
"Село Перемога, откуда 7 января в 4:35 поступил вызов, – дальний населенный пункт, до него примерно 25 километров, — рассказывает Инесса Николаевна. – Но дорога туда ведет ужасная – яма на яме, как после бомбежки. В 6:22 фельдшер Мария Кудря выехала из села с роженицей на госпитализацию. Видимо, эта ухабистая дорога и ускорила развитие родовой деятельности, машину трясло и раскачивало на каждой кочечке, что провоцировало роды. И на подъезде к Новотроицкому женщина начала рожать. А когда фельдшеру понадобились еще одни "руки" — в качестве помощника был задействован водитель скорой Халил Велиуллаев".
Как оказалось, водитель работает на подстанции скорой помощи лишь с октября, однако не растерялся, активно помогал фельдшеру. Хотя, по словам медика, мужчины иногда пугаются криков и крови.
"Роды были сложные, у женщины после родов началось кровотечение. Потому водитель держал младенца, а фельдшер ставила капельницу с физраствором и, слава Богу, что кровотечение остановилось, после чего они успешно довезли маму с сынишкой в больницу. Но это не исключительный случай, такие роды за пределами больницы случаются несколько раз в году".
Инесса Чамлай рассказала, что фельдшер — молодая женщина, но они в районах часто попадают в сложные ситуации, поэтому успокаивают своих пациентов: "Ничего страшного, не беспокойтесь, если будем рожать — все будет в порядке".
За передвижением скорых в терцентре наблюдают по интерактивной карте, и если машины приостанавливаются, то значит, что-то происходит. Чаще всего это роды.
Новые "Ситроены" не чета "УАЗикам"
"Ой, мы уже стали известными на всю Украину! – смущается и одновременно смеется фельдшер Мария Кудря. — Но это ж не первый такой случай у меня и моих коллег. Я работаю на скорой почти 13 лет и уже не раз приходилось принимать роды по пути в роддом. Бывало и такое, что навстречу нашей бригаде выезжала машина из Генического роддома и едва мы успевали передать женщину, как она рожала уже в их салоне. А в ноябре прошлого года я роды приняла на дому: причем, у женщины даже кровати не было, чтобы лечь… А потом все равно маму с новорожденным ребенком везла в Геническ".
В данном случае, у роженицы Татьяны это были 4-е роды. Она стояла на медицинском учете, заранее приготовила свои вещи и для ребеночка, и ждала "скорую". Со старшими детками дома оставались ее муж и мама.
"Мы ехали в Перемогу очень долго, целый час, потому что там вообще нет дороги, нет цивилизации! – вспоминает фельдшер. — И назад ехали той же дорогой. Вот если бы было сухо, то можно было бы сократить путь через поля. А тут – туман, дожди, все развезло, грязь непролазная. И мы еще не въехали в Новотроицкое, как начались роды. Остановились, можно сказать, в поле, возле канала, не доезжая района. Роженица очень переживала, потому что схватки затянулись, у нее пот катился градом. Не меньше получаса мы там простояли. Мальчик родился хорошенький, доношенный. Я его обсушила, завернула, а у женщины началось кровотечение. Пришлось заняться ей, а водителю передать укутанного малыша".
От райцентра уже ехали в Геническ по отремонтированной трассе, живые-здоровые и спокойные. Татьяна позвонила мужу, сообщила ему радостную весть. Малыш появился на свет в 6:50, а в больницу они попали уже после 8 часов утра. Для их смены это был последний вызов в тот день, продлившийся 5 часов! Бригадам новотроицкой подстанции приходится выезжать на разные вызовы, в том числе и к больным коронавирусом. Сложности есть, но с оплатой труда медиков скорой, говорит собеседница, проблем в Херсонской области нет. "А вот коллеги из других областей порой жалуются, что им недоплачивают или задерживают выплаты".
Фельдшер признается, что, несмотря на опыт, она всегда переживает за исход родов, потому что каждый случай особенный. "Дело в том что беременные терпят чуть ли не до последней минуты, а только потом вызывают скорую помощь. Конечно страшно, водитель за рулем и я одна, это ж не в роддоме, когда там несколько сотрудников". Огромный плюс – новые автомобили службы. Раньше, говорит, ездили на вызовы на "УАЗике", а в сентябре получили новенькие "Ситроены" со всем необходимым оборудованием. "У нас там все есть, машина полностью укомплектована".
Когда дети и хозяйство – тут не до депрессии
Заведующая акушерским отделением Юлия Ващенко сообщила: "Сегодня Татьяну уже выписывают. С мамой и ребенком все хорошо, они готовятся ехать домой. Малыш родился весом 3850 г и ростом 55 см".
Удалось поговорить и с самой многодетной мамой.
"Я переживать начала еще тогда, когда час ждала "скорую"! – говорит Татьяна Леонова. – Проснулась в половине 5-го утра и поняла, что предстоит рожать. Сразу же позвонила на "103". Я-то, конечно, уже опытная, но вдогонку поняла, что следовало бы отправиться в больницу заранее. Дело в том, что на основании УЗИ рожать я должна была 31 декабря, врач в Херсоне поставил дату 2 января. Жалею, конечно, что не поехала в роддом 4-го января, думала подожду-подожду…".
Про дорогу вспоминает с ужасом: "Перетрясло там ужасно, что меня, что фельдшера. Но я-то лежала, а она всю дорогу стояла у меня в ногах, потому что приходилось наблюдать, не начинаются ли роды. Воды мне хотелось, так из какой-то баклажки сбрызгивали. В обморок я не падала, но больно было, е-мое! Обычно говорят, что первые роды сложные, а тут получилось наоборот: четвертые роды оказались самыми болезненными. У меня дочечки 12 и 11 лет и сын, которому 7 лет. Артемка был весом 3700 и ростом 50 см, а вот младший оказался побольше его".
Татьяна радуется, что ей попалась очень хороший фельдшер, действовала четко, а ведь ребенок был обвит пуповиной и хлебнул околоплодных вод. Правда, плаценту сразу не вытянули, извлекали потом в роддоме, а к тому времени уже матка сократилась. Сама она испугалась, когда новорожденный не сразу закричал, и когда кровотечение началось. "Бог помог нам! Ну, конечно, я молилась и крестилась, тем более, что праздник такой большой!".
Никакой депрессии, как бывает у родильниц, у селянки, по ее словам, нет, да и не до того ей. У семьи большое хозяйство – бычки, которых потом сдают на мясо, курочки, уточки, еще трех свиней прикупили. Есть 1,5 га земли, на которой сеют зерно. Предстоят хлопоты и с коровой, которую держит мама, потому что у еще не пожилой женщины диагностировано онкозаболевание. "Помаленьку прорвемся! – уверена Татьяна Леонова. — Вот сейчас приеду домой, дети будут кричать "Ма!", корова "Му!", мама будет из хаты звать "Тань!".
Говорит, что о пятом ребенке и речи быть не может – надо этих на ноги поставить. Старшие дети братика ждут, но волнуются, что малыш днем будет отсыпаться, а по ночам кричать. Мама их успокаивает и напоминает, что они точно также вели себя в младенческом возрасте. Но вот загвоздка — ей хотелось назвать сыночка Денисом, а мужу это имя не нравится. Потому дома предстоит важное совещание, чтобы имя нового члена семьи пришлось всем по душе. А главное – пусть растет здоровеньким тот, чья жизнь началась с "приключения".
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