Под Ужгородом два автомобиля не поделили дорогу: пострадали 7 человек, трое из них – дети (фото)

Одну из травмированных пассажирок пришлось доставать из разбитого автомобиля с помощью специнструментов

В субботу, 15 января, на автодороге в городе Перечин произошла авария, в результате которой травмировались семь человек, трое из них – это дети.

Как сообщили в прессцентре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, автопроисшествие произошло на трассе "Львов-Самбор-Ужгород" примерно в 11 часов дня.

Предварительно установлено, что на выезде из города столкнулись Land Rover и BMW. В результате столкновения транспортных средств травмировались четверо взрослых и трое детей. Все жители города Ужгорода и района.

Всех пострадавших с места ДТП госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, где они находятся под наблюдением медиков.

Также отмечается, что спасателям Службы "101" пришлось применять специнструмент, чтобы высвободить одну из травмированных пассажирок, которую зажало конструкциями авто.

На трассе в Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими

Спасателя призывают участников дорожного движения быть максимально осторожными и соблюдать установленные правила на автодорогах.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на автодороге в столице произошла ужасная смертельная авария, в результате которой транспортное средство налетело на отбойник. В результате ДТП один человек погиб, еще один — сильно травмировался.