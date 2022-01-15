Под Ужгородом два автомобиля не поделили дорогу: пострадали 7 человек, трое из них – дети (фото)
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Одну из травмированных пассажирок пришлось доставать из разбитого автомобиля с помощью специнструментов
В субботу, 15 января, на автодороге в городе Перечин произошла авария, в результате которой травмировались семь человек, трое из них – это дети.
Как сообщили в прессцентре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, автопроисшествие произошло на трассе "Львов-Самбор-Ужгород" примерно в 11 часов дня.
Предварительно установлено, что на выезде из города столкнулись Land Rover и BMW. В результате столкновения транспортных средств травмировались четверо взрослых и трое детей. Все жители города Ужгорода и района.
Всех пострадавших с места ДТП госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, где они находятся под наблюдением медиков.
Также отмечается, что спасателям Службы "101" пришлось применять специнструмент, чтобы высвободить одну из травмированных пассажирок, которую зажало конструкциями авто.
Спасателя призывают участников дорожного движения быть максимально осторожными и соблюдать установленные правила на автодорогах.
Ранее "Телеграф" сообщал, как на автодороге в столице произошла ужасная смертельная авария, в результате которой транспортное средство налетело на отбойник. В результате ДТП один человек погиб, еще один — сильно травмировался.
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