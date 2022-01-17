На горнолыжном курорте в Карпатах массово отравились туристы: подробности

У некоторых больных медики диагностировали гастроэнтероколит.

В Карпатах на одном из горнолыжных курортов под названием "Мигово" в Черновицкой области зафиксировали массовое отравление людей. На плохое самочувствие и рвоту пожаловались 16 граждан – все они были посетителями ресторана в селе Мигово.

Как сообщает Госпродпотребслужба, сигнал о массовом отравлении поступил в областной центр контроля профилактики болезней при Минздраве в воскресенье, 16 января.

О признаках отравления сообщили два человека, которых пришлось экстренно госпитализировать. Врачи поставили диагноз "гастроэнтероколит".

За сутки с жалобами на плохое самочувствие и рвоту к медучреждениям в селе Мигово обратились еще 14 человек. Как выяснилось, все отравившиеся питались в ресторане "Гетьман", который находится в Вижницком районе Черновицкой области.

На место происшествия сразу выехали специалисты, чтобы провести эпидрасследование. В настоящее время они выясняют факторы передачи, обстоятельства и источники возбудителя заболевания.

Добавим, что ресторан "Гетьман" в поселке Мигово находится по адресу пер. Горнолыжный, 1. Заведение общественного питания расположено в нескольких километрах от горнолыжного туристического комплекса "Мигово".

Заведение находится недалеко от горнолыжного курорта "Мигово"

По данным сайта Tripsdvisor, общепит имеет рейтинг 4,5 балла и несколько одобрительных отзывов от посетителей. К слову, большинство из них было удовлетворено уровнем обслуживания и вкусом блюд в ресторане.

Отзывы посетителей о ресторане "Гетьман" достаточно положительные

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