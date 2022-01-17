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На горнолыжном курорте в Карпатах массово отравились туристы: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Туристы пожаловались на отравление после посещения местного ресторана "Гетьман" Новость обновлена 17 января 2022, 14:55
Туристы пожаловались на отравление после посещения местного ресторана "Гетьман"

У некоторых больных медики диагностировали гастроэнтероколит.

В Карпатах на одном из горнолыжных курортов под названием "Мигово" в Черновицкой области зафиксировали массовое отравление людей. На плохое самочувствие и рвоту пожаловались 16 граждан – все они были посетителями ресторана в селе Мигово.

Как сообщает Госпродпотребслужба, сигнал о массовом отравлении поступил в областной центр контроля профилактики болезней при Минздраве в воскресенье, 16 января.

О признаках отравления сообщили два человека, которых пришлось экстренно госпитализировать. Врачи поставили диагноз "гастроэнтероколит".

За сутки с жалобами на плохое самочувствие и рвоту к медучреждениям в селе Мигово обратились еще 14 человек. Как выяснилось, все отравившиеся питались в ресторане "Гетьман", который находится в Вижницком районе Черновицкой области.

На место происшествия сразу выехали специалисты, чтобы провести эпидрасследование. В настоящее время они выясняют факторы передачи, обстоятельства и источники возбудителя заболевания.

Добавим, что ресторан "Гетьман" в поселке Мигово находится по адресу пер. Горнолыжный, 1. Заведение общественного питания расположено в нескольких километрах от горнолыжного туристического комплекса "Мигово".

Заведение находится недалеко от горнолыжного курорта "Мигово"
Заведение находится недалеко от горнолыжного курорта "Мигово"

По данным сайта Tripsdvisor, общепит имеет рейтинг 4,5 балла и несколько одобрительных отзывов от посетителей. К слову, большинство из них было удовлетворено уровнем обслуживания и вкусом блюд в ресторане.

Отзывы посетителей о ресторане "Гетьман" достаточно положительные
Отзывы посетителей о ресторане "Гетьман" достаточно положительные

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный украинский журналист Майкл Щур раскритиковал горнолыжный курорт "Славское" во Львовской области, назвав его "памятником жлобству и доению туристов". Мэр Славского пытался оправдаться за такое положение вещей на популярном курорте, однако ему еще больше досталось.

Теги:
#Карпаты #Горнолыжный курорт #Черновицкая область #Массовое отравление #Держпродспоживслужба
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