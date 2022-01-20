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Закрыл собой от гранаты: на учениях в Николаевской области военный спас подчиненного (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Военнослужащий спас жизнь подчиненному Новость обновлена 20 января 2022, 18:01
Военнослужащий спас жизнь подчиненному

Молодой человек получил осколочное ранение и сейчас находится на лечении в госпитале

В Николаевской области 25-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины спас жизнь своему подчиненному: мужчина закрыл его своим телом от взрыва гранаты.

Как сообщили на странице "Командование Сил логистики ВСУ" в соцсети, инцидент произошел на одном из учебных полигонов в области, где в тот день проходила служебная учеба воинской части А0598.

Предварительно известно, что во время проведения боевых занятий старший лейтенант Богдан Федосенко, накануне назначенный руководителем, внезапно заметил, что один из военнослужащих бросил скатившуюся на бруствер гранату.

Молодой человек отреагировал мгновенно и, оценив обстановку, оттолкнул чуть дальше от места взрыва сержанта Романа Шубина, после чего закрыл его своим телом, чем спас от трагических последствий.

25-летний Богдан Федосенко
25-летний Богдан Федосенко

В результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и несколько ушибов.

В настоящее время спасатель находится на лечении в военном госпитале, но уверяет, что с ним все хорошо, и он уже готов вернуться на службу в части.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в лесу в Житомирской области трагически погиб командир полиции. Мужчина стал жертвой дикого животного, когда охотился — на него напал дикий кабан.

Теги:
#Граната #Спасение #Полигон #Военный
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