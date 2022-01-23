Спецназовец спас подростка от смерти и получил награду: подробности (видео)

Так поступил бы каждый, считает сотрудник Службы безопасности.

Спецназовец из СБУ, который спас подростка в декабре 2021 года, получил орден "За заслуги" 2 степени.

Об этом сообщает CBN.

Мужчина служит в спецподразделении "Альфа". Спецназовец с позывным "Тренер", приехал в гости к родителям в небольшой город на Кировоградщине. Когда он шел по улице, услышал крики о помощи. 15-летний Константин Бращенко помогал своему соседу в обработке огорода, когда его ногу затянуло в культиватор и она попала под диск. Мальчику перебило артерию и он мог бы истечь кровью без своевременной помощи.

"Я считаю, что каждый бы поступил так как я. Нога была в ужасном состоянии, была сильная потеря крови", — рассказал спецназовец.

У Тренера был с собой жгут-турникет — он остановил им кровотечение, потом зафиксировал ногу. Она была сломана в четырех местах. Чтобы спасти ребенка, спецназовец разобрал агрегат. Когда подоспели медики — поехал с парнем в больницу. Врачи перелили мальчику кровь, провели две операции — установили ему в ногу железную пластину.

Тренер и спасенный подросток продолжают общаться, спецназовец подарил ему новый телефон, а управление СБУ Кировоградской области помогает с лечением и реабилитацией после того, как железную пластину достанут из ноги.

Ранее "Телеграф" писал про молодого офицера украинской армии, который спас своего подчиненного закрыв собой во время взрыва гранаты.