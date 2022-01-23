Укр

Спецназовец спас подростка от смерти и получил награду: подробности (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
15
Мужчине вручили орден
Мужчине вручили орден

Так поступил бы каждый, считает сотрудник Службы безопасности.

Спецназовец из СБУ, который спас подростка в декабре 2021 года, получил орден "За заслуги" 2 степени.

Об этом сообщает CBN.

Мужчина служит в спецподразделении "Альфа". Спецназовец с позывным "Тренер", приехал в гости к родителям в небольшой город на Кировоградщине. Когда он шел по улице, услышал крики о помощи. 15-летний Константин Бращенко помогал своему соседу в обработке огорода, когда его ногу затянуло в культиватор и она попала под диск. Мальчику перебило артерию и он мог бы истечь кровью без своевременной помощи.

"Я считаю, что каждый бы поступил так как я. Нога была в ужасном состоянии, была сильная потеря крови", — рассказал спецназовец.

У Тренера был с собой жгут-турникет — он остановил им кровотечение, потом зафиксировал ногу. Она была сломана в четырех местах. Чтобы спасти ребенка, спецназовец разобрал агрегат. Когда подоспели медики — поехал с парнем в больницу. Врачи перелили мальчику кровь, провели две операции — установили ему в ногу железную пластину.

Тренер и спасенный подросток продолжают общаться, спецназовец подарил ему новый телефон, а управление СБУ Кировоградской области помогает с лечением и реабилитацией после того, как железную пластину достанут из ноги.

Ранее "Телеграф" писал про молодого офицера украинской армии, который спас своего подчиненного закрыв собой во время взрыва гранаты.

Теги:
#СБУ #Орден #Спецназ #Подросток
Кай-Ахим Шенбах
Новости Европы
Немецкий адмирал уже понес наказание за "потерянный для Украины Крым": подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кай-Ахим Шенбах
Немецкий адмирал уже понес наказание за "потерянный для Украины Крым": подробности
Дата публикации
Категория
ДТП в Киеве
Занесло на заснеженной дороге: на выезде из Киева произошло серьезное ДТП (эксклюзивные фото и видео)
Дата публикации
Категория
Андрей Ермак в Запорожье
В компании с Зеленским заметили "двойника" Ермака
Дата публикации
Категория
Синоптики сообщили, какой будет погода на неделе
Мороз до -18: синоптики рассказали, где в Украине будет холоднее всего в конце месяца
Дата публикации
Категория
Харьков остается лакомым кусочком для Кремля
Почему Харьков? Россияне не отказались сделать "ХНР" — эксперт