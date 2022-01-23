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В Черновицкой области произошли два загадочных ЧП: один пограничник найден мертвым, а другой тяжело ранен

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Что стало причиной двух случаев пока не известно Новость обновлена 23 января 2022, 17:53
Что стало причиной двух случаев пока не известно

Первый случай произошел вечером 21 января, а второй — в ночь на 23 января.

В Черновицкой области неподалеку от границы Украины и Румынии нашли тело убитого молодого пограничника, а позже еще один получил тяжелое ранение.

Об этом пишет региональное издание "Молодий буковинець" со ссылкой на слова спикера Черновицкого погранотряда Сергея Бровко.

Отмечается, что тело 19-летнего военнослужащего обнаружили с огнестрельным ранением вечером пятницы, 21 января.

К месту были вызваны врачи "скорой помощи" и представители полиции, кроме того туда прибыли офицеры отряда. Как погибший получил ранение, которое привело к смерти, не сообщается.

Другой случай произошел в Путильском районе области в ночь на 23 января. Там военнослужащий ГПСУ сам доложил о том, что получил огнестрельное ранение в грудь.

Ему оказали первую медицинскую помощь сослуживцы, а затем передали врачам. Он находится в сознании, но его состояние оценивается как тяжелое.

Расследованием обоих случаев занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, в Луцке 21-летняя женщина погибла во время приема ванны. Предварительно установлено, что она в это время пользовалась телефоном, который стоял на зарядке.

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#ГПСУ #Черновицкая область
Что стало причиной двух случаев пока не известно
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В Черновицкой области произошли два загадочных ЧП: один пограничник найден мертвым, а другой тяжело ранен
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