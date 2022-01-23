Укр

Был "под мухой": в Черновицкой области мужчина убил жену во время ссоры (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Сейчас подозреваемый находится в СИЗО Новость обновлена 23 января 2022, 17:35
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО

Женщина получила несколько проникающих ножевых ранений

Воскресенье, 23 января, обернулось трагедией для жителей села Валы Вижницкого района, что на Буковине. Один из местных жителей во время словесной перепалки с женой ударил ее ножом. Спасти женщину не удалось.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

Известно, что погибшей было 28 лет. В какой-то момент между ней и её 39-летним супругом вспыхнула ссора. Будучи выпившим, мужчина решил обратиться к проявлению физической силы.

Село Валы на карте
Село Валы на карте

Когда словесное разбирательство дошло до точки кипения, хозяин дома схватил кухонный нож и нанес жене несколько проникающих ранений в область туловища. От полученных травм и кровопотери женщина погибла, не дождавшись приезда медиков.

Предполагаемое орудие убийства
Предполагаемое орудие убийства

Подозреваемый арестован, полицейские назначили несколько экспертиз и устанавливают другие детали инцидента. Если вину мужа докажут, он может оказаться за решеткой на срок до 15 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре накануне произошел похожий инцидент с поножовщиной. Во время общего отдыха девушка решила сообщить парню о том, что не намерена продолжать отношения. Как результат — получила ножом в шею.

Также мы писали об убийстве матери двух маленьких детей на Черкащине, которая перед смертью назвала имя своего убийцы.

Теги:
#Полиция #Убийство #Нож #Женщина #Мужчина #Черновицкая область
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