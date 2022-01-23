Был "под мухой": в Черновицкой области мужчина убил жену во время ссоры (фото)
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Женщина получила несколько проникающих ножевых ранений
Воскресенье, 23 января, обернулось трагедией для жителей села Валы Вижницкого района, что на Буковине. Один из местных жителей во время словесной перепалки с женой ударил ее ножом. Спасти женщину не удалось.
Подробности сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.
Известно, что погибшей было 28 лет. В какой-то момент между ней и её 39-летним супругом вспыхнула ссора. Будучи выпившим, мужчина решил обратиться к проявлению физической силы.
Когда словесное разбирательство дошло до точки кипения, хозяин дома схватил кухонный нож и нанес жене несколько проникающих ранений в область туловища. От полученных травм и кровопотери женщина погибла, не дождавшись приезда медиков.
Подозреваемый арестован, полицейские назначили несколько экспертиз и устанавливают другие детали инцидента. Если вину мужа докажут, он может оказаться за решеткой на срок до 15 лет.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре накануне произошел похожий инцидент с поножовщиной. Во время общего отдыха девушка решила сообщить парню о том, что не намерена продолжать отношения. Как результат — получила ножом в шею.
Также мы писали об убийстве матери двух маленьких детей на Черкащине, которая перед смертью назвала имя своего убийцы.
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