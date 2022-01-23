Был "под мухой": в Черновицкой области мужчина убил жену во время ссоры (фото)

Женщина получила несколько проникающих ножевых ранений

Воскресенье, 23 января, обернулось трагедией для жителей села Валы Вижницкого района, что на Буковине. Один из местных жителей во время словесной перепалки с женой ударил ее ножом. Спасти женщину не удалось.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

Известно, что погибшей было 28 лет. В какой-то момент между ней и её 39-летним супругом вспыхнула ссора. Будучи выпившим, мужчина решил обратиться к проявлению физической силы.

Село Валы на карте

Когда словесное разбирательство дошло до точки кипения, хозяин дома схватил кухонный нож и нанес жене несколько проникающих ранений в область туловища. От полученных травм и кровопотери женщина погибла, не дождавшись приезда медиков.

Предполагаемое орудие убийства

Подозреваемый арестован, полицейские назначили несколько экспертиз и устанавливают другие детали инцидента. Если вину мужа докажут, он может оказаться за решеткой на срок до 15 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре накануне произошел похожий инцидент с поножовщиной. Во время общего отдыха девушка решила сообщить парню о том, что не намерена продолжать отношения. Как результат — получила ножом в шею.

Также мы писали об убийстве матери двух маленьких детей на Черкащине, которая перед смертью назвала имя своего убийцы.