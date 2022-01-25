Выбили зубы и пытались вырезать язык: на Черниговщине мужчину жестоко убили на глазах соседей и девушки (фото)

Во время убийства в доме находились еще четверо свидетелей, однако они не смогли помешать расправе

Жестокое убийство молодого мужчины односельчанами произошло 18 января в селе Каменская Слобода (Новгород-Северский р-н, Черниговская обл.). И хотя подозреваемых в убийстве полицейские задержали в тот же день, одного из них уже отпустили.

Об этом пишет "Суспільне Новини".

22-летнего Алексея Морозова из Каменской Слободы убили в ночь на 18 января в доме местной жительницы Татьяны Ворошило.

Убийство произошло в доме Татьяны Ворошило

В ту ночь Алексей с девушкой гостил у семьи Татьяны. Смотрели телевизор. Посреди ночи в дом начали ломиться двое местных мужчин, которые искали Алексея.

"Они дверь выбили. Я ведь не хотела открывать", – рассказала Татьяна.

Женщина видела, как избивали парня.

"Резали ножом, хотели язык вырезать, зубы при мне они вышибли. Я тоже это видела", — говорит Татьяна.

Место убийства Алексея

Избиение происходило при участии четырех свидетелей: Татьяны, ее сына Николая, его отчима и девушки погибшего.

По словам Николая, они попытались остановить напавших, однако силы были неравны и у них ничего не получилось.

"Матери моей пестик на голове разбили. А нас с отчимом подперли. И он ростом вот такой (показывает невысокий Николай рукой на уровне своего плеча — ред.), что с него взять", — говорит сын хозяйки дома.

Николай говорит, что остановить убийц у них с отчимом не было возможности

Николай утверждает, что напавшие — местные жители около 30 лет, — находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

"Они были накурены травкой. У них глаза стеклянные были. И пьяные, и накуренные, и потом еще выпили", — рассказывает он.

В результате избиения Алексей Морозов получил травмы, которые оказались смертельными: его еще живым госпитализировали в очень тяжелом состоянии, однако под утро он скончался в больнице.

Подозреваемых в совершении преступления полиция задержала в тот же день. Однако одного уже отпустили, так как он проходит по делу как свидетель.

В полиции же поясняют, что удары, которые привели к смерти Алексея, наносил один человек и он задержан.

Место убийства Алексея Морозова

И в целом версия правоохранителей отличается от слов односельчан убитого.

"Полиция установила, что накануне компания молодых людей распивала спиртные напитки. Во время внезапно возникшего конфликта один из них нанес другому удары по голове табуреткой. Нанесенные телесные повреждения повлекли за собой смерть потерпевшего", — говорит представитель полиции области Наталья Слабеняк.

По ее словам, одного из фигурантов, который непосредственно наносил смертельные удары, полицейские в тот же день задержали.

"Ему сообщено о подозрении совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — это умышленное убийство, наказываемое лишением свободы сроком от 7 до 15 лет", — сообщила представитель полиции.

Вместе с тем жители села чувствуют себя в опасности и просят наказать обоих виновных в убийстве парня.

"Беспокоит то, что такое остается без наказания. Нам вечером страшно на улицу выходить и детей выпускать. Почему одного закрыли, а другого отпустили, говорят он проходит как свидетель. Какой свидетель, если он был на месте преступления и бил тоже", – говорит жительница Каменской Слободы Ирина.

Как сообщалось, в Апостолово недалеко от Кривого Рога Днепропетровской области в ночь с 6 на 7 января в самом центре недалеко от главной елки города нашли изувеченный труп 29-летней девушки. По предварительной информации, ее жестоко изнасиловали и минимум 12 раз пырнули складным ножом, от чего она умерла. После этого убийца пытался поджечь ее тело.