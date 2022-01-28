В Украине резко потеплеет, но только на день: кому повезет

Обнародованы области, где будет теплее всего в последний день месяца

По прогнозам синоптиков, несмотря на созерцаемое сейчас похолодание и усиление ветра, в украинские регионы снова движется теплый циклон. Однако сильно радоваться потеплению жителям страны не стоит, ведь продержится оно только сутки.

Согласно сообщению украинского гидрометцентра, в период с 31 января по 5 февраля включительно атмосферный фронт и циклоны, которые будут царить во всех уголках страны, повлекут за собой усиление осадков в виде снега, а также временное потепление.

1, 2 и 3 февраля на юге, в центре и на территории восточных областей Украины возможен дождь. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза, а днем столбики термометров будут удерживаться на отметках от 0 до -5 градусов.

На юге и в центре страны будет теплее – от 1 до + градусов тепла.

Так, согласно имеющимся данным, в последний день января, 31 числа, снеговые осадки предусматриваются во всех регионах страны, кроме юга и юго-востока ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

Температура воздуха на севере как в ночные часы, так и днем будет удерживаться на отметке -1 градус. На востоке предполагается до 2 тепла днем и до -1 градуса ночью. В западных областях температурные столбики будут показывать -1 градус в течение всех суток. А вот на юге синоптики обещают гораздо более теплую погоду, там температура воздуха днем поднимется до +4 градусов, а ночью не будет опускаться ниже нуля.

Прогноз погоды на 31 января.

Уже в первый день февраля погода резко изменится – придет похолодание, однако осадков не ожидается.

На севере ночью следует ожидать усиления мороза до 6 градусов, днем также холодно – до -3.

На востоке в светлое время суток температура будет колебаться от -1 до -3 градусов, ночью будет падать до 4 градусов мороза.

Жителям западных регионов синоптики обещают до 6 мороза ночью и до -1…-3 градусов днем.

А в южных областях температура будет колебаться от -1 до -4 в ночные часы и от -1 до 4 тепла днем.

Прогноз погоды на 1 февраля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в нескольких украинских регионах в пятницу, 28 января, официально объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды и назвал области, где в этот день вероятно существенное усиление ветра и метели.