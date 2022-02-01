На Житомирщине легковушка протаранила два грузовика, есть погибший (фото)

Автомобиль-виновник аварии пытался совершить обгон, поэтому выехал на "встречку"

На автодороге недалеко от села Александровка в Новоград-Волынском районе Житомирской области произошла смертельная авария. В результате автопроисшествия один человек погиб, а еще двое — нуждались в помощи медиков.

Об этом во вторник, 1 января, сообщили в пресс-центре ГУ Нацполиции Житомирщины, отметив, что ДТП произошло вчера, около 14 часов.

Как удалось установить следователям, выясняющим обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, транспортное средство марки Renault Laguna под управлением 30-летнего мужчины двигалось в направлении села Чижовка. Пытаясь совершить обгон, авто выехало на "встречку", где столкнулось с грузовиком DAF, за рулем которого находился 57-летний житель района. От мощного удара легковушку отбросило в автомобиль "ЗИЛ", двигавшийся попутно. За рулем последнего находился 30-летний житель Новоград-Волынского.

Авария на трассе в Житомирской области

В результате аварии пассажир Renault получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью потому он погиб прямо на месте происшествия. Личность мужчины сейчас устанавливают правоохранители. Также травмы разной степени тяжести получили водитель легковушки и 67-летняя пассажирка DAF.

Обстоятельства происшествия устанавливают.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в результате жуткой автокатастрофы с участием двух транспортных средств в столице, погибла 40-летняя женщина-водитель. Врачи на протяжении получаса пытались реанимировать пострадавшую, однако бесполезно — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.