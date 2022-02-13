Наблюдатели ОБСЕ покидают оккупированный Донецк — СМИ

На подобный шаг американцы могли пойти из-за угрозы вторжения России

В воскресенье, 13 февраля, на фоне сообщений о вероятном нападении России на Украину из оккупированного Россией Донецка выехало несколько автомобилей мониторинговой миссии ОБСЕ.

О передвижениях свидетельствуют отдельные фотографии очевидцев, сообщает Reuters.

Всего известно о шести специальных автомобилей, которые двинулись колонной из Донецка к КПВВ Александровка. Движутся они в сторону подконтрольной Украине территории.

Колона автомобилей ОБСЕ

В сети также появились снимки, как сотрудники миссии собирают вещи. Наблюдатели, вероятно, временно выехали из отеля Park Inn, в котором они находятся на территории оккупированного Донецка.

Так наблюдатели паковали вещи

Вместе с тем отмечается, что часть членов ОБСЕ находится и в Луганске. Однако о выезде людей из этого города новостей пока не было. На новостной запрос в пресс-службе ОБСЕ пока не отреагировали.

Отметим, что на такой шаг представители миссии могли пойти из-за того, что правительство Соединенных Штатов призвало своих граждан покинуть Украину. Это распоряжение включает и тех, кто работает на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Добавим, что подобные меры принимаются различными государствами из-за данных разведок, которые прогнозируют начало нападения России на 16 февраля. "Телеграф" писал, что своих граждан "позвали домой" уже более тридцати стран. Среди них — Бельгия, Япония, Великобритания и другие.

Есть в этом списке и Канада, которая, впрочем, не стала эвакуировать собственное посольство. В правительстве просто предпочли ненадолго перенести дипмиссию с Киева на территорию Львова.