В Мелитополе парень погиб на пешеходном переходе: родные боятся, что дело "замнут"

И родня юноши, и полиция ищут свидетелей ДТП, чтобы выяснить, как случилась беда

В Мелитополе Запорожской области полицейские разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб несовершеннолетний. Трагедия случилась в субботу, 12 февраля, около 8 часов вечера на улице Интеркультурной, которая ведет в один из густонаселенных районов города. По официальным данным местного отдела полиции, наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть, совершила 32-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai Sonata. На место ДТП через 9 минут приехала скорая помощь и пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не смогли, около полуночи он скончался.

На капоте Хюндая - вмятина от удара о пешехода

В полиции уточняют – водитель автомобиля с места происшествия не скрывалась и была трезвой. Но при каких обстоятельствах все произошло, сообщить пока не могут, ведется досудебное расследование. И потому обращаются ко всем, кто мог видеть момент происшествия или чей видеорегистратор его запечатлел.

Так выглядит переход, на котором или рядом с ним случилась трагедия

В первую очередь, важно узнать, передвигался ли паренек по переходу (он здесь нерегулируемый) и с какой скоростью ехал "Хюндай". Стоит уточнить, что здесь на небольшом отрезке пути размечено не менее пяти(!) пешеходных переходов, два из которых со светофорами. То есть, получается, что разогнаться водителям на этом участке дороги просто невозможно.

В Мелитополе ищут свидетелей ДТП

Заинтересованы в поиске свидетелей и близкие погибшего юноши – учащегося Мелитопольского высшего профессионального училища Владислава Маслова. Семья располагает только маленьким видео последствий беды, которое сняли жители соседней девятиэтажки, услышав сигналы экстренных служб.

На этом видео уже последствия трагедии

К месту происшествия его мама, Екатерина Анатольевна, не попала. В морге тело показать отказались и опознавать сына ей пришлось по предъявленным вещам погибшего.

Жизнь Влада оказалась коротка

Как рассказала "Телеграфу" тетя Владислава Надежда Шрамко, женщина-водитель на родных не выходила, а вот ее адвокат предложил им собирать чеки, подтверждающие все связанные с гибелью паренька расходы, с целью возмещения финансового ущерба.

"Но ребенка уже никакими деньгами не вернуть! – объясняет Надежда. – Влад учился в училище на токаря, уже начал подрабатывать, чтобы помочь семье, где подрастают две младшие сестрички-близнецы. Он был добрым, трудолюбивым и старательным, заботливым сыном, дисциплинированным, не выпивал, не нарушал порядок. В тот вечер он шел к девушке и по дороге еще должен был встретиться с другом. Знаю точно, что не был в наушниках".

Горожане выражают соболезнования

У мамы Кати пока что ни выводов следователей, ни медицинского заключения на руках нет. Но она очень хотела бы встретиться с водителем авто, которое не оставило ее сыну шансов на жизнь. Говорит, что хотела бы просто посмотреть ей в глаза. Насколько известно родным, владелица корейской легковушки – бизнесвумен, и они очень переживают, что ее финансы могут повлиять на исход расследования происшествия. Не секрет, что порой выяснение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия затягивается на годы, а там то ли виновник покидает страну, то ли заканчивается срок давности рассмотрения дела, то ли из "дела" пропадают важные документы. В Мелитополе тоже бывали подобные случаи.

Мелитопольцы комментируют ДТП

"Вдруг еще начнут доказывать, что он намеренно кинулся под машину? – передает слова матери Надежда. – Дело в том, что кое-кто уже начал распространять слухи, якобы со слов вышеупомянутой хозяйки магазинов, что дорогу переходил "какой-то наркоман, с полными карманами наркотиков". Никаких наркотиков при нем, конечно, не было, да и как бы она за рулем увидела содержимое чьих-то карманов? Но такие разговоры могут снизить внимание общественности к загубленной юной жизни, обесценить ее и, возможно, помогут уйти от ответственности второму участнику дорожного инцидента?".

По мнению жителей Мелитополя, реконструкция проезжей части центральных улиц города должна была способствовать благополучному движению транспорта, однако плохо повлияла на аварийность — любители быстрой езды ведут себя как на гоночной трассе. Они въезжают в деревья, опоры освещения, остановочные комплексы, таранят другой транспорт и калечат пешеходов. Полиция приводит такую статистику: только за 2021 год на территории города с населением в 160 тыс. человек произошло 661 ДТП, в которых погибло 20 человек и 170 было травмировано. В январе 22-го года случилось более 30 аварий, каждая четвертая – с пострадавшими. При этом одной из основных причин правоохранители называют нарушение скоростного режима.

После смертельного ДТП красный автомобиль "Хюндай Соната" с вмятиной на капоте у владелицы был изъят и помещен на территорию спецплощадки. Правоохранители проводят досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в тяжелом состоянии находятся 15-летние подружки, которых сбил автомобиль в Запорожье.