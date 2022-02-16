Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды: в Украине объявили "желтый" уровень опасности
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Чрезвычайники сообщили об опасности
Уже завтра в Украине существенно ухудшится погода. В большинстве украинских регионов официально объявили "желтый" уровень опасности из-за усиления ветра.
Как сообщили в пресс-центре Государственной службы чрезвычайных ситуаций, уже в четверг, 17 февраля, в стране ожидается значительное усиление ветра от 15 до 20 метров в секунду, кое-где со штормовыми порывами до 30 метров в секунду. Что касается карпатских гор, то чрезвычайники призывают туристов воздержаться от похода на вершины из-за высокой вероятности схождения лавин.
Согласно данным, которые обнародовал портал sinoptik.u, завтра, 17 февраля, в столице ветер также усилится до 24 м\с. Погода будет облачной с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха будет удерживаться на отметках от +2 до +7 градусов.
Жителей первой столицы Украины синоптики также предупреждают об ухудшении погодных условий 17 февраля. Ветер усилится, возможен дождь со снегом. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 6 градусов со знаком "+".
В Запорожье в четверг также ожидаются осадки и будет ветрено. Температура воздуха в этот день — +2...+9 градусов.
В городе Льва ожидается дождь. Солнце лишь изредка будет выглядывать из-за облаков. Температура воздуха в дневные часы поднимется до +7 градусов, ночью – до +3.
В Днепре ветер кое-где будет достигать 24 м\с. Возможен снег. Погода будет облачной, но теплой — от 2 до 7 градусов с плюсовыми отметками.
Жителям южного региона синоптики прочат ветреную погоду без осадков. Температурные показатели в дневные часы будут удерживаться на отметке в +9 градусов, ночью — до +5.
Ранее "Телеграф" сообщал, какими будут погодные условия до конца текущей недели.
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