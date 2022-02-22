Похороненную четыре года назад женщину объявили в розыск в Ровенской области

Женщину похоронили как неизвестную личность

Жительница села, расположенного в Ровенской области, официально объявленная в розыск в первых числах февраля, оказалась умершей еще четыре года назад.

Как передает портал "zaxid.net", связь с 26-летней Еленой Поддубной была оборвана еще в 2013 году, однако обращаться к правоохранителям и сообщать об этом, родные женщины не спешили.

В свою очередь пресс-служба полиции Ровенщины информирует, что сообщение об исчезновении жительницы села Глинск поступило в "органы" только в феврале 2022 года. При установлении обстоятельств исчезновения указанного лица следователи выяснили, что женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности и даже отбывала наказание в колонии. Более того, в 2018 году разыскиваемая жительница бывшего Здолбуновского района умерла и была похоронена на одном из кладбищ в городе Ровно, как неизвестное лицо. Близкие умершей опознали ее по фотографиям.

Предварительно правоохранителям так же удалось установить, что в 2013 году, когда связь с Еленой Поддубной была оборвана, ей был всего 21 год. Молодая женщина вела бродяжнический образ жизни и систематически злоупотребляла спиртными напитками.

Смерть настигла женщину в 2018 году, в квартире, расположенной на одной из улиц села Квасилов, что в Ровенской области. Во время распития алкогольных напитков с неустановленным в настоящее время лицом мужского пола, 26-летняя Елена Поддубная выпала с балкона и, в результате полученных травм, оказавшихся несовместимыми с жизнью, погибла прямо на месте происшествия. После этого она была похоронена как неизвестное лицо.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Днепре волонтеры официально объявили в розыск жителя города Прокопенко Александра, имеющего особую примету.