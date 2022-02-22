Грозит ли Мариуполю российское вторжение: как могут штурмовать город и смогут ли ВСУ его удержать?

В ВСУ уже знают как будут отбивать возможное наступление России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала "независимость" так называемых "ЛДНР" в рамках соответствующих территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Как подчеркнул глава РФ, вопрос об этом должен решаться на прямых переговорах между "республиками" и Украиной, что невозможно якобы из-за эскалации вооруженных действий.

Тем самым в России намекнули, что под шумок этой самой "эскалации" могут попытаться отобрать у Украины территории обеих областей.

Участник боевых действий на Донбассе, военнослужащий ССО МО Украины прокомментировал для "Телеграфа", насколько реальна опасность наступления и захвата крупнейшего города на Донбассе — Мариуполя.

Прямой штурм маловероятен, скорее всего обход

По словам нашего собеседника, прямой штурм Мариуполя с востока, подконтрольной боевикам "ДНР" территории, затруднен.

"Тяжелые бои под Широкино в 2014-2015 годах не прошли даром – сегодня это отлично нами укрепленный район, где мы контролируем господствующие высоты. Прямой штурм с земли крайне опасен – враг бился об него головой, так и не смог взломать. Думаю, ничего у них не выйдет и в этот раз", — говорит о прямом ударе по городу наш собеседник.

От западной окраины Широкино до Мариуполя всего около 10 километров

Более вероятным наступление на Мариуполь представляется с севера, по шоссе ведущему от Донецка.

"Более удобным путем может стать наступление из района Старобешево на запад, с выходом на трассу Донецк-Мариуполь южнее Волновахи. После этого можно прикрыться заслонами с севера и запада, а затем основными силами ударить по шоссе на юг до Мариуполя. Все равно крупных населенных пунктов больше не будет, а наступать в полях по такой погоде невозможно", — говорит о более вероятном маршруте наступления боец ССО.

Для обхода с севера от Старобешево РФ придется преодолеть порядка 50 км и оборону ВСУ

Правда и во втором случае для ВСУ подобное наступление не будет неожиданностью и на том направлении украинская армия также имеет хорошо укрепленные позиции.

Есть также и третий вариант атаки — с моря, но его наш собеседник считает наименее вероятным.

"В Крыму у РФ сейчас 3 БДК (большой десантный корабль), это 1500-2000 морпехов максимум. Такими силами Мариуполь не взять, иное дело высадить десант в тылу и отрезать коммуникации, но для этого корабли должны прибыть к побережью, а их можно потопить в пути. Словом, такой вид атаки малоэффективен и сильно рискован", - подчеркивает собеседник "Телеграфа".

Главное сражение будет в небе

Впрочем, все эти выкладки по признанию бойца ССО касаются именно наземных операций, но основную ставку РФ явно будет делать на авиацию.

"Прорыв укреплений под Широкино без авиационной поддержки - практически невозможен. Вероятнее всего РФ будет использовать самые мощные боеприпасы – вакуумные, чтобы вскрыть нашу оборону. Это страшный боеприпас, активно использовавшийся в той же Грузии в 2008 году", - говорит наш собеседник.

Вероятнее всего бомбардировки будут происходить при помощи стратегической авиации РФ: бомбардировщиков Ту-22 и Ту-160, способных бомбить с высот до 16 километров, а помогать могут им вертолеты Ми-28Н, которые уже сконцентрированы под Торезом (контролируется боевиками "ДНР").

"Именно поэтому наши позиции сейчас насыщены зенитно-ракетными комплексами "Тунгуска", "Тор", а главное — "С-300". "Тунгуски" могут работать против вертушек, "Торы" работают на высоты до 12 км, а С-300 достанут и выше 16 км. При этом число Ту-160 ограничено примерно полутора десятком, и потеря даже одного из них, весьма существенна. Если удастся нейтрализовать авиацию противника – оборона Мариуполя должна выдержать", — заключает собеседник "Телеграфа".

В первой части беседы боец спецназа проанализировал угроза захвата россиянами Харькова и объяснил, почему эта идея для РФ может стать фатальной.

Также во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 22 февраля Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает суверенитет бывших республик Союза, но не Украины: дескать, "из-за внешнего управления" мы являемся исключением. А разговоры о том, что Россия пытается вернуть территории, которые были в ее составе во времена империи, Путин назвал "спекуляцией".