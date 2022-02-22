Грозит ли Мариуполю российское вторжение: как могут штурмовать город и смогут ли ВСУ его удержать?

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Автор
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Мариуполь останется украинским, если удастся сдержать российскую авиацию Новость обновлена 22 февраля 2022, 19:42
Мариуполь останется украинским, если удастся сдержать российскую авиацию

В ВСУ уже знают как будут отбивать возможное наступление России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала "независимость" так называемых "ЛДНР" в рамках соответствующих территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Как подчеркнул глава РФ, вопрос об этом должен решаться на прямых переговорах между "республиками" и Украиной, что невозможно якобы из-за эскалации вооруженных действий.

Тем самым в России намекнули, что под шумок этой самой "эскалации" могут попытаться отобрать у Украины территории обеих областей.

Участник боевых действий на Донбассе, военнослужащий ССО МО Украины прокомментировал для "Телеграфа", насколько реальна опасность наступления и захвата крупнейшего города на Донбассе — Мариуполя.

Прямой штурм маловероятен, скорее всего обход

По словам нашего собеседника, прямой штурм Мариуполя с востока, подконтрольной боевикам "ДНР" территории, затруднен.

"Тяжелые бои под Широкино в 2014-2015 годах не прошли даром – сегодня это отлично нами укрепленный район, где мы контролируем господствующие высоты. Прямой штурм с земли крайне опасен – враг бился об него головой, так и не смог взломать. Думаю, ничего у них не выйдет и в этот раз", — говорит о прямом ударе по городу наш собеседник.

От западной окраины Широкино до Мариуполя всего около 10 километров
От западной окраины Широкино до Мариуполя всего около 10 километров

Более вероятным наступление на Мариуполь представляется с севера, по шоссе ведущему от Донецка.

"Более удобным путем может стать наступление из района Старобешево на запад, с выходом на трассу Донецк-Мариуполь южнее Волновахи. После этого можно прикрыться заслонами с севера и запада, а затем основными силами ударить по шоссе на юг до Мариуполя. Все равно крупных населенных пунктов больше не будет, а наступать в полях по такой погоде невозможно", — говорит о более вероятном маршруте наступления боец ССО.

Для обхода с севера от Старобешево РФ придется преодолеть порядка 50 км и оборону ВСУ
Для обхода с севера от Старобешево РФ придется преодолеть порядка 50 км и оборону ВСУ

Правда и во втором случае для ВСУ подобное наступление не будет неожиданностью и на том направлении украинская армия также имеет хорошо укрепленные позиции.

Есть также и третий вариант атаки — с моря, но его наш собеседник считает наименее вероятным.

"В Крыму у РФ сейчас 3 БДК (большой десантный корабль), это 1500-2000 морпехов максимум. Такими силами Мариуполь не взять, иное дело высадить десант в тылу и отрезать коммуникации, но для этого корабли должны прибыть к побережью, а их можно потопить в пути. Словом, такой вид атаки малоэффективен и сильно рискован", - подчеркивает собеседник "Телеграфа".

Главное сражение будет в небе

Впрочем, все эти выкладки по признанию бойца ССО касаются именно наземных операций, но основную ставку РФ явно будет делать на авиацию.

"Прорыв укреплений под Широкино без авиационной поддержки - практически невозможен. Вероятнее всего РФ будет использовать самые мощные боеприпасы – вакуумные, чтобы вскрыть нашу оборону. Это страшный боеприпас, активно использовавшийся в той же Грузии в 2008 году", - говорит наш собеседник.

Вероятнее всего бомбардировки будут происходить при помощи стратегической авиации РФ: бомбардировщиков Ту-22 и Ту-160, способных бомбить с высот до 16 километров, а помогать могут им вертолеты Ми-28Н, которые уже сконцентрированы под Торезом (контролируется боевиками "ДНР").

"Именно поэтому наши позиции сейчас насыщены зенитно-ракетными комплексами "Тунгуска", "Тор", а главное — "С-300". "Тунгуски" могут работать против вертушек, "Торы" работают на высоты до 12 км, а С-300 достанут и выше 16 км. При этом число Ту-160 ограничено примерно полутора десятком, и потеря даже одного из них, весьма существенна. Если удастся нейтрализовать авиацию противника – оборона Мариуполя должна выдержать", — заключает собеседник "Телеграфа".

В первой части беседы боец спецназа проанализировал угроза захвата россиянами Харькова и объяснил, почему эта идея для РФ может стать фатальной.

Также во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 22 февраля Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает суверенитет бывших республик Союза, но не Украины: дескать, "из-за внешнего управления" мы являемся исключением. А разговоры о том, что Россия пытается вернуть территории, которые были в ее составе во времена империи, Путин назвал "спекуляцией".

Теги:
#Путин #Донбасс #Мариуполь #Вторжение РФ
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