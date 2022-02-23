"Большая стройка" в Сумах: Новый детский садик с необычным дизайном принял первых воспитанников

В Сумах начал работу детский сад "Светлячок", построенный в ходе реализации программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по необычному проекту местных архитекторов. Фоторепортаж из нового садика на своей странице в Facebook разместил Юрий Голик.

"Когда речь идет о школах и детских садиках "Большой стройки", финальная точка в таких объектах — не завершение строительных работ и не акт ввода в эксплуатацию. Финальная точка в таком случае — счастливые улыбающиеся дети в этих школах и садиках", — прокомментировал Голик размещенные фото.

"Светлячок" расположен в 12 микрорайоне Сум. Все группы в садике имеют блочную структуру с собственными спальнями, санузлами, столовыми и игровыми комнатами.

В детском садике, рассчитанном на 160 детей, оборудованы также бассейн и просторный атриум в центре всего комплекса.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году в Украине планируется построить и реконструировать 133 детских садика и 141 школу.