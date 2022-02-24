Укр

Российские танки прикрываются символикой ОБСЕ

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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ОБСЕ Новость обновлена 24 февраля 2022, 09:59
ОБСЕ

Колонна российских танков зашла на Луганщину, прикрываясь авто ОБСЕ

Наступлению российских войск через государственную границу Украины предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

Госпогранслужба сообщает, что в Луганской области, прикрываясь символикой ОБСЕ, зашла колонна российских танков. Там идет бой.

"В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил в перед колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. Сейчас на этом рубеже идут боевые действия

Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ держат оборону", — говорится в сообщении.

После того как Путин фактически объявил Украине войну, жителям подконтрольной Украине Луганщины предложили на время покинуть родные места для собственной безопасности.

Теги:
#Украина #ОБСЕ #Луганщина #Российские военные
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