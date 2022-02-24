Российские танки прикрываются символикой ОБСЕ

Колонна российских танков зашла на Луганщину, прикрываясь авто ОБСЕ

Наступлению российских войск через государственную границу Украины предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

Госпогранслужба сообщает, что в Луганской области, прикрываясь символикой ОБСЕ, зашла колонна российских танков. Там идет бой.

"В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил в перед колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. Сейчас на этом рубеже идут боевые действия

Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ держат оборону", — говорится в сообщении.

После того как Путин фактически объявил Украине войну, жителям подконтрольной Украине Луганщины предложили на время покинуть родные места для собственной безопасности.