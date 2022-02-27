Получили за чем шли: появились новые видео грабежей магазинов российскими оккупантами

Оккупантам не хватает своих запасов — начали грабить магазины

Судя по новым видео появившемся в Сети, на 4-й день российского вторжения в Украину у оккупантов возникли серьезные проблемы со снабжением, прежде всего продовольствием.

Так, известный украинский журналист Андрей Цаплиенко разместил в своем Телеграмм-канале видео из Тростянки, очевидно, села Черниговской области, на котором люди в камуфляжной форме российского образца с красными повязками на плече (используются идентификации россиянами в Украине), грабят местный магазин.

"Собственно, для этого они сюда и шли", — пишет журналист.

Как сообщает Генштаб ВСУ, "войска противника все больше деморализуются, у них заканчивается топливо и продовольствие".