Укр

Получили за чем шли: появились новые видео грабежей магазинов российскими оккупантами

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Оккупантам не хватает своих запасов Новость обновлена 27 февраля 2022, 11:38
Оккупантам не хватает своих запасов

Оккупантам не хватает своих запасов — начали грабить магазины

Судя по новым видео появившемся в Сети, на 4-й день российского вторжения в Украину у оккупантов возникли серьезные проблемы со снабжением, прежде всего продовольствием.

Так, известный украинский журналист Андрей Цаплиенко разместил в своем Телеграмм-канале видео из Тростянки, очевидно, села Черниговской области, на котором люди в камуфляжной форме российского образца с красными повязками на плече (используются идентификации россиянами в Украине), грабят местный магазин.

"Собственно, для этого они сюда и шли", — пишет журналист.

Как сообщает Генштаб ВСУ, "войска противника все больше деморализуются, у них заканчивается топливо и продовольствие".

Теги:
#Черниговская область #Мародеры #Война с РФ
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